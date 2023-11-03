По меньшей мере шесть человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения, затопившего большую часть Тосканы в Италии.

Многие дома и больницы были затоплены, люди, находящиеся в автомобилях, застряли подземных туннелях, западное побережье региона накрыли высокие волны.

Протекающая в Тоскане река Бизенцио вышла из берегов, смыв автомобили и вынудив местных жителей забираться на крыши домов, чтобы спастись от наводнения.

Эти экстремальные погодные условия обусловлены ураганом "Киран", ставшим причиной гибели более 13 человек в Западной Европе.

Холодный фронт достиг Тосканы в четверг вечером, скорость ветра составила 140 км/ч.

Губернатор региона Эудженио Джани назвал обрушившийся проливной дождь "беспрецедентным за последние 100 лет"; премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах Тосканы.

Ливорно и Марина-ди-Пиза, а также города вокруг Флоренции оказались в числе наиболее пострадавших от наводнений.

85-летний мужчина был найден мертвым на первом этаже своего затопленного дома: спасатели полагают, что он не смог подняться по лестнице в безопасное место.

Еще один мужчина и его супруга были найдены мертвыми после того, как их автомобиль перевернулся во время паводка в городе Винчи, расположенном к западу от Флоренции.

Были опасения, что во Флоренции может разлиться река Арно, но к середине утра уровень воды в реке начал спадать.

Мэр Прато Маттео Биффони назвал ночные события "ударом в живот". В результате наводнения были затоплены целые районы, а первый этаж городской больницы Санто-Стефано частично ушел под воду.

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