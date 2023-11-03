Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ Зеленского обнародован на сайте президента Украины в пятницу, 3 ноября.

Лупанчук заменит генерал-майора Виктора Хоренко, который возглавлял ССО с 25 июля 2022 года. "Мы проводим уникальные операции в Украине и за ее пределами. Мы работаем на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Результаты наших задач не заставляют себя ждать. Многое мы не можем разглашать сейчас, но в будущем, думаю, об удачных операциях ССО можно будет написать несколько книг", — рассказывал Хоренко в интервью, опубликованном 31 октября.

Зеленский: Лупанчук — опытный, боевой офицер и правильный командир



"Сергей Лупанчук — это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности", — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. По его словам, прежний командующий ССО Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Хоренко: Узнал об отставке из СМИ



Сам Хоренко заявил, что причины его отставки с должности командующего ССО ему неизвестны и что представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал. "Причины лично не знаю. Скажу так: узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим, который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", — рассказал генерал в эфире ток-шоу издания "Украинская правда".

Силы спецопераций структурно входят в состав ВСУ. Они были созданы 28 июля 2016 года при поддержке государств НАТО. ССО могут выполнять задания, связанные с разведкой, привлекаться к информационно-психологическим операциям, борьбе с терроризмом и пиратством, подготовке и организации движения сопротивления, а также к ряду других задач.

Ранее американское издание Time опубликовало резонансную статью, в которой со ссылкой на источники сообщалось о предстоящих перестановках в украинском руководстве. Собеседники издания утверждали, что будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов. По их словам, на этих людей возложат ответственность за "медленный прогресс на фронте" в ходе контрнаступления украинской армии против российских войск.

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