В пятницу в Ранькской волости Кулдигского края на дороге столкнулись два автомобиля. В аварии погибли четыре человека, сообщает LETA.

ДТП произошло в 21:11 на дороге Кулдига-Скрунда-Эмбуте. Столкнулись два автомобиля марки Audi. Четыре человека от полученных травм скончались на месте — оба водителя и два пассажира. Начат уголовный процесс, полиция выясняет детали.

Всего за сутки произошло 139 дорожных происшествий, в 14 из них есть пострадавшие, различные травмы получили 19 человек. Двое из них пешеходы, один велосипедист и четыре водителя электросамоката.

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