В октябре годовая инфляция замедлилась до показателей лета 2021-го, глава Еврокомиссии провела серию переговоров с лидерами балканских стран о прогрессе на пути вступления в ЕС, европейские пользователи Facebook и Instagram смогут отключить рекламу благодаря платной подписке, переговоры о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Австралией кончились неудачно. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Годовая инфляция по итогам октября составила 2,9%

Что случилось? Согласно опубликованной во вторник предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу октября инфляция в еврозоне составила 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 1,4% ниже, чем в сентябре; в последний раз столь низкая годовая инфляция наблюдалась летом 2021 года. Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+7,5%), услуги выросли в цене на 4,6%, а промышленные товары — на 3,5%, в то время как топливо относительно октября 2022-го подешевело на 11,1%.

Что это значит? Наибольший рост цен в октябре зафиксировали в Словакии (7,8% год к году), Хорватии (6,7%), Словении (6,6%), Эстонии (5%) и Австрии (4,9%). В Латвии этот показатель составил 2,4%, в Литве — 3%. В Бельгии с Нидерландах цены относительно октября 2022 года и вовсе упали — на 1,7% и 1% соответственно.

За месяц товары и услуги подорожали на 0,1%. В семи странах еврозоны цены упали, сильнее всего — на Мальте (-1,2%), в остальных снижение наблюдалось в пределах процента (в том числе в Латвии на 0,3%). Наибольшая месячная инфляция наблюдалась в Нидерландах (0,6%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

Глава Еврокомиссии совершила серию визитов в балканские страны

Что случилось? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе посетила шесть стран Западных Балкан: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. Уже во время своей первой остановки в Скопье одна из руководителей ЕС анонсировала пакет помощи в объеме 6 млрд евро, который передадут балканским странам для проведения необходимых реформ. "Эти реформы будут сопровождаться инвестициями", — заверила фон дер Ляйен на пресс-конференции, комментируя еще одну меру поддержки, а именно возможность открытия европейского общего рынка для компаний из стран-кандидатов на вступление в ЕС. В ходе визитов в Сербию и Косово глава Еврокомиссии призвала стороны к нормализации отношений и обеспечению прав национальных меньшинств.

Что это значит? Как пишет Financial Times, турне преследовало две связанных между собой цели: поддержать кандидатов на вступление в ЕС и показать, что Брюссель помнит о них и ценит уже проведенные реформы, а также предупредить тех, кто недостаточно продвинулся по пути евроинтеграции, что готовность Евросоюза к расширению не бесконечна. Визиты были особенно символичны в преддверии, как сообщали источники крупнейших мировых СМИ, скорого начала формальных переговоров о вступлении в блок Украины. Киев подал заявку вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, тогда как некоторые балканские страны ждут старта официальных переговоров о вступлении уже полтора десятилетия.

Европейские пользователи Facebook и Instagram смогут оформить платную подписку, отключающую рекламу

Что случилось? В понедельник компания Meta объявила о введении возможности оформить платную подписку для пользователей Facebook и Instagram в Евросоюзе, Европейском экономическом сообществе и Швейцарии. В пресс-релизе указано, что такая опция станет доступна до конца ноября. Пользователи, оформившие подписку, смогут отключить таргетированную рекламу в принадлежащих Meta соцсетях. "Мы верим в Интернет, поддерживаемый рекламой, который дает людям доступ к персонализированным продуктам и услугам независимо от их экономического статуса. Это также позволяет малому бизнесу привлекать потенциальных клиентов, развивать свое дело и создавать новые рынки, стимулируя рост европейской экономики. […] Но мы уважаем дух и цель развивающихся европейских правил и стремимся их соблюдать", — говорится в заявлении компании.

Что это значит? Услуга стоит 9,99 евро для тех, кто пользуется веб-версиями Facebook и Instagram, и 12,99 евро для тех, кто предпочитает мобильные приложения. Пользователи, отказавшиеся от подписки, продолжат видеть объявления, подобранные в соответствии с собранной о человеке информацией. Возможность настраивать показ рекламы, блокировать объявления и отправлять соответствующие жалобы у пользователей бесплатной версии Facebook и Instagram сохранится, пообещали в Meta.

На введение подписной модели, отмечает Politico, владелец соцсетей пошел в рамках продолжающихся споров с европейскими регулирующими органами. Они видят в рекламной модели Facebook и Instagram потенциальное нарушение законодательства ЕС, которое требует в явном виде запрашивать согласие на сбор и дальнейшее использование личных данных, в том числе в целях демонстрации персонализированной рекламы.

Meta в своем решении подчеркивает, что анонсированное на этой неделе решение удовлетворяет требованиям европейских властей — предложение о подписке, сопровождаемое описанием условий, и полученный на него ответ в соответствии с постановлением Суда ЕС считается формой явного согласия пользователя на просмотр специально подобранных для него алгоритмами объявлений.

Переговоры о зоне свободной торговле с Австралией завершились неудачно

Что случилось? Как стало известно в понедельник, правительство Австралии отклонило предложения Еврокомиссии по соглашению о зоне свободной торговли, представленные на переговорах в японской Осаке. Делегацию из Брюсселя возглавляли вице-президент ЕК Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Евросоюз с 2018 года ведет переговоры о зоне свободной торговле, поскольку заинтересован в диверсификации импорта редкоземельных металлов, которыми богата Австралия, в то время как Канберра хочет добиться преференций для собственных фермеров на европейском рынке.

Что это значит? Камнем преткновения на встрече в Японии, на которую ранее возлагали большие надежды, стал вопрос о торговле мясом и сахаром: австралийская сторона выдвинула более жесткие требования, высказанные ранее местными фермерами. В свою очередь, Брюссель счел этот шаг нарушением достигнутых ранее предварительных договоренностей. Хотя Еврокомиссия выражает готовность вернуться к переговорам и заключить сделку до конца года, это, как пишет Politico, маловероятно — в преддверии выборов в Европарламент в 2024-м и в австралийский парламент в 2025-м обе стороны будут ужесточать доступ иностранных компаний к рынку продовольствия, чтобы не беспокоить как влиятельное аграрное лобби, так и простых фермеров.

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