В пятницу на дорогах Латвии были задержаны девять пьяных водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 535 административных протоколов, почти половина из которых связана с превышением скорости.

За вождение в пьяном виде вчера были наказаны в общей сложности девять водителей транспортных средств. Семеро из них находились в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что против них возбужден уголовный процесс и им либо придется расстаться со своим транспортным средством, либо заплатить штраф в размере стоимости использованного автомобиля.

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