Согласно исследованию "Индекс прозрачности рынка", проведенному компанией по исследованию данных автомобильной отрасли "carVertical", в Латвии 12,9% транспортных средств имеют искаженные данные о пробеге, сообщает агентство LETA.

Данные об авариях и поломках показывают, что 58,4% автомобилей в Латвии имеют незначительные или серьезные повреждения. Средняя стоимость повреждений за одно ДТП составляет 3675 евро.

Также исследование показывает, что в Латвии показания автомобиля, у которого изменены данные о пробеге, отличаются от реальных в среднем на 102 991 километр. При этом 73% автомобилей импортируются в Латвию из других стран.

Средний возраст автомобилей, протестированных carVertical, составляет 11,1 года. Представители компании подчеркивают, что рыночная стоимость таких автомобилей значительно упала по сравнению со временем производства, поэтому мошенники могут фальсифицировать пробег и повысить запрашиваемую цену.

Согласно обобщенным данным, латвийский рынок подержанных автомобилей является одним из самых непрозрачных в Европе. Из всех 25 стран, включенных в "Индекс прозрачности рынка", Латвия занимает 24-е место.

Для сравнения: в Литве лишь 8,3% автомобилей имеют поддельный пробег, а у 57,6% транспортных средств есть повреждения. Доля импортных автомобилей в Литве составляет 75,7%.

Авторы исследования отмечают, что Восточная Европа является источником автомобильного мошенничества. Самые непрозрачные продажи подержанных автомобилей из всех исследованных стран имеют Украина, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Польша.

"Уровень мошенничества в регионе связан с большим количеством импортируемых автомобилей, поскольку данные об автомобилях часто теряются при их транспортировке через границы для продажи. Качество проведенного ремонта сомнительно, а доля поврежденных автомобилей выше среднего", — поясняет менеджер по связям с общественностью carVertical Матс Бузелис.

В исследовании использовались отчеты об истории транспортных средств "carVertical" на основе данных, предоставленных клиентами с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Менеджером платформы автомобильных данных "carVertical" является литовская компания "CV Group".

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