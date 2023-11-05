Генеральная прокуратура начала проверку действий должностных лиц VSIA "Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня" в связи с освоением финансирования из структурных фондов Евросоюза, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина.

Проверка начата в отделе по защите прав лиц и государства.

Ранее совет больницы П.Страдиня выразил недоверие правлению больницы, отстранив от должностей Ринальда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса.

В соответствии с законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица совет больницы назначил временное правление больницы со сроком полномочий на один год.

В процессе строительства новых корпусов рижской больницы П.Страдиня может потерять до 70 млн евро вместо ранее предполагавшихся 46 млн евро, поэтому в новое правление выбраны люди с сильными знаниями кризисного менеджмента и их работа будет ориентирована на снижение убытков для спасения того, что еще подлежит спасению, заявил агентству ЛЕТА член временного совета больницы Нормунд Станевич.

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