В воскресенье, 5 ноября в 9:20 в ГПСС поступил звонок, что в Риге в районе порта горит щепа. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит куча бревен площадью 100 квадратных метров. Кроме того, рядом с горящими бревнами лежит щепа, в которой происходило тление.
Общая площадь горения составила 300 квадратных метров.
Спустя два часа, в 11:43, пожар был локализован. Пожарные тушили бревна и щепу водой.
В это же время портовая техника - два крана с ковшами и два бревновоза - осуществляли работы по сбору тлеющей щепы и бревен на площади около 8000 квадратных метров, в том числе и сруба на площади 1300 квадратных метров.
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