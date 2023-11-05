Бывший президент Латвии Эгилс Левитс решил купить из дипломатических подарков, переданных ему за четыре года, 12 предметов, один из которых - текст преамбулы Конституции (Сатверсме) в рамке, написанный каллиграфическим письмом, пояснила порталу Delfi секретарь Левитса Дайна Форанде.

Преамбулу Конституции Левитсу подарил Георг ван Дуртановски, приглашенный лектор Европейской христианской академии.

Левитс встречался с ван Дуртановски в апреле этого года в Рижском дворце. Тогда же президенду Латвии и подарили каллиграфически написанную преамбулу Сатверсме, подготовленную студентами программы изучения библейского искусства.

Фото: Ilmārs Znotiņš, prezidenta kanceleja

Напомним, что каждый подарок, который президенты Латвии получают от официальных лиц других стран, оценивается и остается в кабинете президента. По окончании срока своих полномочий глава государства может купить вещи, которые ему особенно нравятся.

Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже приобрел для личной коллекции несколько дипломатических подарков.

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