Амбициозный проект Rail Baltica еще не построен, а городская инфраструктура для нее в центре Риги уже готова. Речь идет об участке у Центрального автовокзала, на набережной Даугавы и около железнодорожного моста, сообщает Rus.LSM.lv.

Ремонтные работы вдоль набережной Генерала Радзиня подошли к концу. В частности, на набережной Генерала Радзиня, рядом со въездом на автовокзал и около железнодорожного моста, построена эстакада. Она ведет к железнодорожной насыпи. Планируется, что по этой эстакаде пешеходы и велосипедисты будут подниматься наверх, чтобы попасть на будущий мост.

По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, "начало строительства моста через Даугаву в рамках Rail Baltica запланировано на декабрь. И когда он будет готов, по нему можно будет проехать и пройти на ту сторону. На Закюсалу, например. Также студенты Латвийского университета смогут очень удобно перемещаться туда-обратно".

А пока этого не произошло, здесь планируют поставить скамейки и сделать освещение. Чтобы, по мнению чиновников, рижане и туристы могли прийти сюда и полюбоваться на закат.

Еще одно изменение в городской среде — перекресток набережной 11-го ноября и улицы 13-го января.

"При постройке перекрестка мы заложили электронные стрелки. Они будут обогреваться и от них будет обеспечен отток воды в канализацию. Это означает, что у трамваев будет автоматизированная система, которая позволит очень оперативно из транспортного средства перевести стрелку и проехать перекресток намного быстрее, чем это происходило раньше", — пояснил член правления Rīgas satiksme Янис Голубевс.

На набережной Генерала Радзиня и на улице 13 января появились и новые пешеходные переходы.

"Для города берег реки всегда место, где можно гулять, проводить время. Раньше было так, что этот променад всегда был отделен от города активным движением, поэтому здесь сделан новый пешеходный переход — чтобы люди могли насладиться, на мой взгляд, самым красивым видом нашего города. Также здесь построен новый перекресток на улице Пушкина. Там будет разрешен левый поворот, чтобы разгрузить улицу 13 января. Есть и другие решения, чтобы движение стало удобней", — сказал Кирсис.

Кроме того, здесь посадили новые деревья. Специалисты говорят, что сейчас - лучшее время для того, чтобы они успели прижиться. Теперь здесь растет и известный Красный дуб, который в прошлом году хотели срубить из-за строительства новой железнодорожной ветки. Но после возмущений городских активистов в думе решили сохранить его и "перенести" на набережную.

Также в Рижской думе рассказали, для чего около насыпи создана конструкция из бревен. Любой желающий может использовать этот элемент среды как скамейку или в качестве лежака.

"Раньше здесь была большая заасфальтированная площадка. Мы долго думали, как ее интегрировать в городскую инфраструктуру. Исторически здесь было место выгрузки товара, большую часть товара привозили в город по реке. На бревнах, плотах. Поэтому и был придуман такой элемент среды", — поделился глава Управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс.

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