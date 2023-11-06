Послеродовая депрессия — это тема, которая "всплывает время от времени", добавил он. "Если женщина страдает тяжелой формой депрессии, самоубийство может стать одним из ее исходов", — сказал специалист.
По его словам, реальность такова, что после рождения ребенка ему уделяется много внимания, и это большое испытание. Очень важно помнить при этом о матерях, добавил он.
Важно уделять внимание здоровью молодой матери в первые два месяца после родов, а при появлении симптомов депрессии принимать меры и обращаться за помощью.
Проблема послеродовой депрессии стала актуальной после исчезновения Анны Янсоне 1989 года рождения, которая вместе с дочерью Луизе Эвертовской, родившейся в этом году, ушла из своего дома в Риге утром 1 ноября.
Полиция установила, что женщина с ребенком уехали из дома на каршеринговом автомобиле. 2 ноября полиция обнаружила в лесном массиве в Валгундской волости Елгавского края машину Toyota Corollа, в салоне которой находился мертвый ребенок. Женщину до сих пор не нашли.