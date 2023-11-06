В воскресенье, 5 ноября, Еврокомиссия выпустила заявление, в котором осудила антисемитские акции в разных городах Европы, а также призвала бороться с ненавистью как к евреям, так и к мусульманам на фоне нападения ХАМАС на Израиль и последовавшей ответной операции израильской армии.

"Мы наблюдаем возрождение антисемитских акций и риторики в Евросоюзе и во всем мире: бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида рисуют на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, на еврейские магазины и синагоги нападают в Испании, демонстранты скандируют лозунги против евреев. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они идут против всего, за что выступает Европа, против наших основных ценностей и нашего образа жизни", — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в ЕС иудеи, мусульмане, христиане, представители других конфессий и атеисты "не должны жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или идентичности". Брюссель "полон решимости" защищать все этнические, религиозные и иные сообщества, отметили авторы документа.

Еврокомиссия заверила, что в сотрудничестве с государствами-членами продолжит усиливать меры безопасности. В частности, дополнительное финансирование уже направлено на охрану религиозных сооружений, а также ведется работа с соцсетями по эффективному реагированию на антисемитский и антимусульманский контент в интернете, в том числе на распространение дезинформации.

"Наша общая ответственность как европейцев — противостоять ненависти во всех ее формах", — отмечается в заявлении.

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