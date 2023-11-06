Как уже сообщалось, 3 ноября, в 21.10 Госполиция получила информацию о том, что в Кулдигском крае, на дороге Кулдига-Скрунда-Эмбуте (волость Ранькю) столкнулись автомобили Audi A6 и Audi A4.
В результате трагической аварии погибли водители и пассажиры обоих транспортных средств. Госполиция начала уголовный процесс по этому делу, в рамках котрого назначено несколько экспертиз, чтобы установить обстоятельства ЧП, скорость транспортных средств в момент столкновения, а также выяснить, не находился ли кто-то из водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Полиция просит очевидцев ДТП сообщать информацию по телефону 110.
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