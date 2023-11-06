В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ подтвердили гибель 19 военнослужащих в результате российского ракетного удара в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении бригады.

Украинские военные заявили, что сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего.

"До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере", — говорится в сообщении.

В ВСУ накануне сообщали, что российские войска 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Украинские СМИ писали, что российская ракета ударила по военнослужащим ВСУ во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. "Украинская правда" сообщала о гибели 20 военных, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко утверждал, что погибли 28 человек, еще 53 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по факту гибели бойцов 128-й штурмовой бригады было открыто уголовное производство.

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