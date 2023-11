Saeima pagājušajā nedēļā nolēma valsts kontrolieri Rolandu Irkli pēc viņa vēlēšanās atbrīvot no amata saistībā ar viņa pāriešanu uz darbu AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) vadībā. Lēmums par Irkļa atbrīvošanu no amata stāsies spēkā 2.decembrī.