По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС , с 7 октября в результате войны против Израиля жертвами израильских ударов стали 10022 человека, в том числе 4104 ребенка и 2641 женщина.

Контролируемый группировкой ХАМАС минздрав Газы — единственный источник данных о числе погибших и пострадавших в палестинском анклаве. У Би-би-си, так же как и у других организаций, нет возможности проверить эти данные независимо.