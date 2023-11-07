По мере того, как погодные условия становятся более осенними и прохладными, немного снижается давление мигрантов на границе Латвии и Беларуси, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны, генерал Гунтис Пуятс.

Он сообщил, что за минувшие сутки сотрудники Госпогранохраны предотвратили 56 попыток незаконного пересечения границы. Их уже не около 100 человек в день, как это было совсем недавно, подчеркнул Пуятс.

Глава Госпогранохраны признал, что большинство нелегальных мигрантов приезжают из теплых стран, а латвийские климатические условия доставляют им дискомфорт. Обеспечение этих мигрантов теплой одеждой и одеялами является новым вызовом для белорусской стороны.

Пуятс подчеркнул, что этот год знаменателен тем, что нелегальные мигранты, пересекающие границу из Беларуси, стали более агрессивными, в том числе неоднократно пытались повредить забор на границе, сопротивляться пограничникам, а также закидывать их камнями.

По прогнозам Пуятса, с наступлением зимы давление мигрантов на границе с Беларусью продолжит снижаться.

В то же время он признал, что в последние дни увеличивается количество попыток незаконного пересечения границы Беларуси и Польши.

Как сообщалось ранее, в целом в этом году было предотвращено более 13 000 попыток незаконного пересечения границы, по гуманитарным соображениям в Латвию впустили 406 человек.

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