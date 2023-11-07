Депутаты Резекненской думы пока не проявляют желания брать на себя ответственность за действия давно отстраненного от должности мэра города Александра Барташевича (Kopā Latvijai), сообщила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") в программе "900 секунд" телеканала TV3.

Такой вывод министр сделала, поскольку правящая коалиция думы "безответственно не дошла до заседания" после издания приказа об отстранении Барташевича. По ее словам, это демонстрация нигилизма и нежелание брать на себя ответственность, за что впоследствии, возможно, придется распустить думу.

"На данный момент именно депутаты Резекне должны взять на себя ответственность за жителей, предпринимателей, выплату заработной платы муниципальным учреждениям, детским садам, школам, социальным работникам, всем, кто связан с самоуправлением. Вместо того, чтобы это сделать они безответственно не пришли на заседаниес осознанной целью, чтобы после этого мы были вынуждены пойти на роспуск думы", — сказала министр.

Берзиня сообщила, что пока установлена ​​только ответственность мэра города, а ответственность Резекненской думы за доведение самоуправления до финансового кризиса сейчас оценивает Государственный контроль. Первый промежуточный отчет может быть доступен уже в этом году, но полный отчет, скорее всего, будет готов только в следующем году, сказала Берзиня.

Как удже сообщалось, запланированное на 2 ноября заседание Резекненского городского совета было отменено, поскольку на него пришло всего шесть депутатов. Заседание вел заместитель Барташевича — Алексей Стец (Kopā Latvijai).

Согласно Закону "О самоуправлениях", если депутаты трижды сорвут кворум на заседании, продемонстрировав неспособность принимать решения, то может быть инициировать роспуск думы и досрочные выборы.

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