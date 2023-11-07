Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к конструктивному диалогу сельскохозяйственные организации и правительство для поиска взаимно приемлемого решения в отношении применении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.

Во вторник, 7 ноября, президент встретился в Рижском замке с представителями Крестьянского Сейма, кооперативных обществ Mūsmāju dārzeņi и Baltijas dārzeņi, Советом по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций и Латвийской ассоциации плодоводов, сообщил помощник по вопросам коммуникации главы государства Мартиньш Дрегерис.

Во время встречи представители сельскохозяйственной отрасти высказали мнение, что к характерным для Латвии фруктам, ягодам и овощам должна применяться пониженная ставка НДС в 5%, как это происходит все последние годы.

Как уже сообщалось, ранее предполагалось, что с 2024 года к такой продукции планируется применять полную ставку НДС в 21%. Однако позже был найден компромисс — было решено, что ставка в следующем году будет повышена, но не так радикально: до 12%. Об этом уже сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Соответствующее предложение будет подано к рассмотрению во втором чтении госбюджета-2024 в Сейме.

Силиня ранее заявляла, что коалиция намерена применять меры поддержки только к местным производителям овощей и фруктов, а не ко всем производителям.

Пониженная ставка НДС на овощи и фрукты действует с 1 января 2018 года по 31 декабря этого года.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram