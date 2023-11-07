Обязанность получать допуск к государственной тайне должна относиться и к руководителям самоуправлений, их заместителям и исполнительным директорам, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке со спикером Сейма Дайгой Миериней (Союз "зеленых" и крестьян).

Президент сказал, что после государственных праздников он намерен инициировать соответствующие поправки к законам, регулирующие допуск к гостайне. По мнению Ринкевича, это связано как с геополитической ситуацией, так и с планирование государственной и гражданской обороны.

"Я инициирую установить обязательное требование о допуске к государственной тайне для глав самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, что значительно улучшит сотрудничество между муниципалитетами и учреждениями, ответственными за национальную безопасность, оборону и внутренние дела", — сказал Ринкевич.

Президент отметил, что поправки будут подготовлены и, возможно, рассмотрены на одном из заседаний Сейма после 18 ноября.

Закон "О государственной тайне" гласит, что доступ к гостайне предоставляется лицу, которому в соответствии с должностными обязанностями или конкретным заданием необходимо выполнить работу, связанную с использованием государственной тайны или ее защитой. В связи с этим лицо получает специальное разрешение на доступ к конфиденциальной, секретной или совершенно секретной информации.

Закон также предусматривает, что проверка лица на доступ к конфиденциальной, секретной и сверхсекретной информации должна осуществляться до начала работы с государственной тайной.

Специальное разрешение на доступ к конфиденциальной, секретной и совершенно секретной государственной тайне может быть выдано гражданину Латвии не моложе 18 лет, которому не установлен опекун, лицу, подписавшему обязательство о том, что он обязуется сохранять, а не противоправно разглашать государственную тайну, и который дал согласие на то, что компетентные органы государственной безопасности проведут необходимые личные проверки и меры по защите государственной тайны.

Доступ к конфиденциальным, секретным и сверхсекретным объектам государственной тайны не выдается лицу, подавшему заявление об отказе от гражданства Латвии, дееспособность которого ограничена в установленном законом порядке. Аналогично, в доступе отказывают лицу, наказанному за умышленное уголовное преступление или за разглашение государственной тайны по неосторожности, независимо от того, погашена или снята судимость.

В доступе отказывают лицу, осужденному за умышленное уголовное преступление или за разглашение государственной тайны по неосторожности, даже освобожденному от наказания. В доступе к государственной тайне отказывают также лицу, которое является или являлось сотрудником службы безопасности, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры в СССР, Латвийской ССР или любой зарубежной стране, не являющейся членом Европейского Союза или Организация Северо-Атлантического Договора.

Доступ не выдается гражданину Латвии, который после 13 января 1991 года работал в Коммунистической партии Советского Союза, Международном рабочем фронте Латвийской ССР, Объединенном совете трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда или Вселатвийском комитете спасения общества.

Аналогично в доступе отказывают лицу, в отношении которого в ходе проверки установлены факты, дающие основания усомниться в его благонадежности и способности сохранить государственную тайну, если есть основания считать, что выдача специального разрешения не отвечает интересам национальной безопасность. В доступе также будет отказано лицу, у которого диагностированы психические и поведенческие расстройства, в том числе расстройства, обусловленные употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ, дающие основание усомниться в его способности соблюдать условия сохранения государственные тайны.

Закон также предусматривает, что отсутствие у человека специального разрешения является достаточным основанием для отказа в приеме на работу, связанном с использованием или защитой государственной тайны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram