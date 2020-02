Konkurss: Atsūti 'Delfi Aculieciniekam' savu lielo telpaugu vai iespaidīgo kolekciju

Mājokļa neatņemama sastāvdaļa ir telpaugi, un to popularitāte pasaulē strauji pieaug. Cilvēki savus mājokļus labprāt iekārto kā "urbānos džungļus", kā arī veido dažādas augu grupas, kurās diskutē par telpaugu modi, kā arī augu kopšanu. Tieši tāpēc "Delfi Aculiecinieks" mudina piedalīties konkursā par telpaugiem!

Gaidīsim ne tikai stāstus par vislielāko augu mājoklī, bet arī stāstus par telpaugu kolekcijām! Iespējams, tieši tev mājās ir 20, 30, 40 un pat vairāk dažādu telpaugu. Varbūt tieši tavās mājās ir kāds milzīgs telpaugs, kas ir nodots no paaudzes-paaudzē. Bet varbūt tu esi saimnieks kādam telpaugam, kuru savulaik liktenis nav saudzējis, bet tu to esi veiksmīgi izglābis. Pastāsti par to "Delfi Aculieciniekam!"

Foto un aprakstu gaidām e-pastā: maja@delfi.lv vai aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu, kas redzama zemāk. Stāstus, iepriekš sazinoties ar reportāžu autoriem, publicēsim portālā "Tavs Dārzs".

Stāstus gaidīsim līdz 24. februāra pulksten 10 un varbūt tieši tu būsi laimīgais, kurš saņems "Delfi Aculiecinieka" balvu – tirdzniecības centra "Rīga Plaza" dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Uzvarētājus paziņosim 26. februārī no rīta.