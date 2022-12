Putenis uz Latvijas ceļiem: parādi, kā izdevās nokļūt darbā un mājās! 

Nedēļa sākusies ar sniegputeni. Lielai daļai autovadītāju tas nozīmē grūtāk nokļūt uz darbu un atpakaļ mājās. Arī kājāmgājējiem īpaši jāpiedomā - lai dziļakā sniegā nepiebristu apavus un šķērsotu slidenos un pieputinātos ceļus. Portāls "Delfi" aicina tevi parādīt, vai un kā šodien izdevās mērot ceļu uz savu galamērķi. Foto attēlus publicēsim "Aculieciniekā".

Tikmēr mikroblogošanas vietnē cilvēki steidz ziņot par savu pieredzi.

Šorīt jāizsaka līdzjūtība un jāvēl veiksmes darbā sētniekiem! pic.twitter.com/7n31lVG7DV — Miks Lūsis 🇺🇦 (@Luusis) December 12, 2022

Vēltījums visiem mūžīgajiem kaucējiem, ka Latvijā ziemā sniegs uz ceļa uzsnidzis. Vienīgais iemesls kāpēc negribu, lai sniega tīrītājs paliek kādu nedēļu garāžā ir neatliekamo dienestu darbs, bet tā mierīgi, lai tie kaucēji iesnieg līdz rīklei, apnikuši kā rūgtas zāles. pic.twitter.com/HZ4dUcBs6G — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 11, 2022

Naktī nenāca miegs,

bija jātīra sniegs. pic.twitter.com/8DkfnuUqc7 — Jānis Trallis (@meteozinas) December 12, 2022



Savukārt kāds portāla "Delfi" lasītājs aizvadītajā piektdienā, 9. decembrī - arī tad Latvijā ceļus pieputināja sniegs - ziņoja par savu pieredzi, mērojot ceļu no Latvijas uz Igauniju.

Autobraucējs stāstīja, ka apmēram 60 kilometru attālumā no Rīgas Via Baltica (E67) šoseja vispār nebija tīrīta. Šoferi nav varējuši saskatīt joslas. Pārvietošanās bijusi iespējama tikai ar 35 kilometriem stundā. Aculiecinieks braucienu raksturoja kā "nepatīkamu, jo uz Rīgas pusi brauca fūres". Viena no tām bija avarējusi.

"Piezvanīju uz Satiksmes ministriju pa tālruni 6728300, darbinieks nepieklājīgā tonī atbildēja, ka bija brīdinājumi iedzīvotājiem, ka labāk nebraukt, bet vispār viņi uztur ceļus atbilstoši laikapstākļiem, bet mēs, redziet (bezkaunīgie nodokļu maksātāji) vēlamies ceļus kā vasarā," stāstīja aculiecinieks. "Viss būtu ok, ja, iebraucot Igaunijā, neredzētu pavisam citu ainu ar tādiem pašiem laikapstākļiem."