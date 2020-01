Trešdienas, 8. janvāra, vakarā uz Tallinas šosejas notikusi avārija, uzreiz izbraucot ārā no Baltezera Tallinas virzienā, vēsta aculiecinieks. Līdz ar to ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz Tallinas šosejas pie Baltezera šovakar izveidojies liels satiksmes sastrēgums.

Satiksmes negadījums noticis starp Baltezeru un Ādažiem, kur sadūrusies vieglā un kravas automašīna. Negadījumā iesaistītajai kravas automašīnai pārplīsusi riepa un tā apstājusies, bloķējot pusotru braukšanas joslu.

Kā liecina mobilās lietotnes "Waze" lietotāju sniegtā informācija, avārijas dēļ satiksme sastrēgusi abos virzienos, taču garāka automašīnu rinda veidojas virzienā no Rīgas uz Ādažiem, kur autovadītājiem nākas apstāties jau pirms viadukta uzbraukšanai uz Tallinas šosejas.

Kā izriet no "Waze" datiem, vairāki autovadītāji sastrēgumu acīmredzami izvēlas apbraukt pa Lielā Baltezera otru pusi caur Bukultiem, taču arī tur transporta plūsma jau ir palēnināta.