Foto: Inčukalna gudrona dīķi gandrīz pilnībā attīrīti

No Inčukalna Dienvidu dīķa ir izsmeltas 22 500 tonnas sērskābā gudrona jeb vairāk nekā 70% no kopējā apjoma, savukārt no Ziemeļu dīķa izrakts viss smilts/gudrona maisījums – 10 000 tonnas. Darbus plānots pabeigt pavasarī, portālu "Delfi" informē Valsts vides dienestā.

Valsts vides dienestā norāda, ka pērn februārī "Inčukalns Eko" uzsāktie darbi norit saskaņā ar plānoto grafiku.

No Dienvidu dīķa sērskābais gudrons tiek izsmelts ar ekskavatoriem un pēc tam neitralizēts, sajaucot ar neitralizācijas piedevām, informēja VVD. Pēc neitralizācijas, samaisot neitralizētā gudrona masu ar koka skaidām un sasmalcinātu šķeldu, tiek sagatavots sekundārais kurināmais. Tas tiek transportēts uz SIA "Schwenk Latvija" rūpnīcu Brocēnos, lai to izmantotu cementa ražošanai.

Patlaban utilizēti aptuveni 40% no kopējā prognozējamā sekundārā kurināmā apjoma. Pārējais sekundārais kurināmais tiek uzkrāts noliktavās.

Sanācijas darbu ietvaros tika veikta gudrona emulsijas neitralizācija un izvešana attīrīšanai, ko veic operators. Līdz šim neitralizēta un attīrīta gudrona emulsija vairāk nekā 3500 tonnu apmērā, kā arī attīrīti piesārņotie notekūdeņi vairāk nekā 1700 tonnu apmērā. Sākti Dienvidu dīķa tilpnes pamatnes neitralizācijas un homogenizācijas pasākumi. Nemitīgi norit virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

Bīstamo atkritumu savācējs AS "Bao" valdes priekšsēdētājs Māris Kalniņš publiskajā pasākumā, kas noritēja 10. oktobrī Inčukalna gudrona dīķos pauda, ka Dienvidu dīķī līdz pavasarim plānots pabeigt sērskābā gudrona sagtavošanu pārstrādei sekundārajā kurināmajā, kā arī izvest to uz rūpnīcu. Tad sekos Dienvidu dīķa teritorijas rekultivācija, pārsedzot to ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, un apzaļumošana.

Savukārt SIA "Eko Osta" valdes loceklis Andrejs Laškovs norāda, ka Ziemeļu dīķi ir sākta rekultivācijas reljefa veidošana, slāņu sagatavošana, lai novērstu nokrišņu ūdens infiltrāciju Ziemeļu dīķa teritorijā. Piesārņoto pazemes ūdeņu attīrīšanai uzbūvēta vērienīga sistēma, un, izmantojot to, jau paveikts 63% visa darba

Turpmākai piesārņojuma izplatībai ārpus Ziemeļu dīķa izbūvēta 461 metrus gara rievsiena, dziļumā sasniedzot morēnas slāni. Arī Ziemeļu dīķī tiek veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.

Pilnsabiedrība "Inčukalns Eko" dibināta 2016. gadā, un tās dalībnieki ir trīs pieredzējuši bīstamo atkritumu apsaimniekotāji SIA "Eko Osta", AS "BAO" un AS "VentEko".

Gudrona dīķu attīrīšanas procesu laikposmā no pērnā pavasara līdz šī gada 5. oktobrim iemūžinājis aerofotogrāfs Mihails Ignats.