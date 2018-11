Foto: Peldlīdzekļu mulāžas no riepām – Papes dabas parks pēc sakopšanas talkām

Pēc vairākām Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) rīkotām talkām un utilizācijai aizvāktām ap 1300 smagās tehnikas un aviācijas riepām Papes dabas parks joprojām piesārņots ar "padomju militāro mantojumu", liecina foto. Portāls "Delfi" skaidroja, vai tas tā būs arī nākotnē.

DAP apsaimniekotais Dabas parks "Pape" ar ezeru valdījumā piedzīvojis trīs riepu talkas. Pirmo 13. septembrī, otro – 2. oktobrī, bet noslēdzošo 23. oktobrī. No niedrēm meža ielokā un no ezera izvāktās riepas nodotas uzņēmumam "Eko Kurzeme" utilizēšanai. Saskaņā ar DAP informāciju piesārņojums parkā radies padomju gados, kad armija no riepām būvēja mērķus un maketus, ko izmantoja mācībās un pameta.

Lai arī šoruden īstenotās talkas dabas sargi vērtē kā nozīmīgas un parku izdevies attīrīt no vairāk nekā 100 tonnām padomju armijas pamesto smagās tehnikas riepu, teritorija joprojām "ne tuvu nav sakopta", atzīst pārvaldē. Šorudien DAP iegūtie aerofoto liecina, ka padomju armijas no riepām veidotās peldlīdzekļu mulāžas pēc vairākiem gadu desmitiem joprojām saglabājušās savā sākotnējā formā. "Vienīgi aizauguši ar ūdens augiem un krūmiem," komentē Rēna.

DAP parku attīrīt cer arī nākotnē, bet tam vajadzīga plašāku resursu piesaiste: "Zemes īpašumi Papes dabas parkā pieder ļoti lielam skaitam privātīpašnieku. Turklāt armijas atkritumu vākšana nav Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums. Rūpējoties par dabas teritoriju sakoptību un vides tīrību, uzņēmāmies iniciatīvu iesākt darbus, bet turpmāk vajadzīga daudz plašāka iesaiste un finansējums," rezumēja DAP sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna. Viņa arī pauž, ka pārvaldes rīcībā nav pilnīgu ziņu par riepu apjomu parkā. Būtu nepieciešama plašāka izpēte.

Savukārt portāla "Delfi" lasītājs un Papes iedzīvotājs Ivars neslēpj savu sašutumu, ka dabas parka attīrīšana pamesta pusceļā. Līdz šim sakārtošanas darbos viņš iesaistījies, ziņojot par vietām, kur riepas atstātas. Vīrietis lēš, ka parkā dažādās vietās palicis ap tūkstoš riepu. Oktobra izskaņā fiksētajos kadros parkā viņš iemūžinājis gan promvešanai saliktās, kā arī teritorijā dažādās vietās pēc talkošanas palikušās riepas.

Portāls "Delfi" jau vairākkārt vēstījis, ka kopš pērnā gada Valsts Vides dienesta (VVD) un Dabas aizsardzības pārvaldes redzeslaukā nonācis pensionētais skolotājai piederošs zemes gabals Papes dabas parkā, kur lielā skaitā konstatētas padomju armijas riepas. VVD sievietei vairākkārt uzdeva attīrīt īpašumu no piesārņojuma. Savukārt, kā pauž DAP, tad pārvalde atsaukusies sievietes lūgumam palīdzēt teritoriju sakārtot. Rudenī izdevies organizētas talkas, pateicoties Latvijas dabas aizsardzības fonda piešķirtajam finansējumam.