Foto: Pie Carnikavas jūra izskalo Maltas kuģa pazaudētu kravu – desmitiem baļķu

Jūras krasta desmitiem baļķu – šādu ainu jau otro dienu pludmalē no Mangaļsalas līdz Garciemam var vērot garāmgājēji. Krastā izmestie baļķi ir daļa no kravas, ko pēc indicidenta Rīgas brīvostā pazaudēja kuģis zem Maltas karoga. Zaudējumos norakstītie baļķi tagad brīvi pieejami iedzīvotājiem, vēsta "rus.delfi.lv".

Par notikušo nekādu ziņu nesaņēma Carnikavas novada, kura teritorijā ietilpst pludmale ar izskalotajiem baļķiem, domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. "Mums zvanīja satraukti iedzīvotāji, nācās burtiski savākt informāciju no gabaliņiem par to, kas īsti kas notika," viņa klāsta. Domes saņemtajā vēstulē no Krasta apsardzes dienesta bijis paziņots, ka jūrā uz viena no kuģiem noticis incidents, kā rezultātā pazaudēta krava.

"Protams, mēs pieņēmām, ka tieši tā, iespējams, arī notika, bet, kāpēc par to nevarēja paziņot uzreiz?" neizpratnē Mieriņa. "Lai arī krastā izsviesti ekoloģiski baļķi, domē nav informācijas, vai nav arī notikusi degvielas noplūde, vai kāds cits apdraudējums," vērš uzmanību Mieriņa, piebilstot, ka domei būtu jāzina, kam gatavoties un cik viss notikušais ir nopietni.

Krasta apsardzes dienestā precizēts, ka kuģis pazaudējis tikai nelielu daļu kravas. Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Operatīvās nodaļas priekšnieks Ričards Buners sacīja, ka aģents baļķus jau norakstījis zaudējumos, iedzīvotāji tos var paņemt. Dienesta uzdevumos gan esot brīdināt par iespējamiem draudiem kuģiem, kas ienāk Rīgas ostā. "Turklāt mainījās vēja un ūdens tecēšanas virziens, tāpēc paredzēt, ka baļķus izmetīs krastā tieši Carnikavā, nebija iespējams," viņš norāda.

Rīgas brīvostā ziņo, ka incidents uz kuģa zem Maltas karoga notika jau svētdien, bet jau pirmdien kuģis devās tālāk. Saskaņā ar Rīgas brīvostas kapteiņa Artūra Brokovska-Vaivoda pausto, incidents neradīja nekādus draudus videi, piemēram, degvielas noplūde nav notikusi.

Carnikavas dome Komunālservisam jau uzdevusi uzdot organizēt krasta sakopšanu. Baļķi izmesti dabas parkā "Piejūra", kas ir daļa no aizsargājamām dabas teritorijām tīklā "Natura 2000". Pārvietošanās parkā ar transportu bez pašvaldības piekrišanas aizliegta. Pārkāpējs var saņemt sodu no 30 līdz 140 eiro.