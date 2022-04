Garkalnes pašvaldība liedz publiskā vietā izkārt karogu – iedzīvotāji dusmīgi

Trešdien, 30. martā, pie portāla "Delfi" vērsies lasītājs Raimonds ar sašutuma pilnu vēstuli par Garkalnes liegumu Ukrainas karogu izkārt pašvaldības mastā. Vietvaras vadītājs Lauris Lielbārdis ("Jaunā Vienotība") gan pauž, ka nebūtu godīgi, ja no pieciem mastiem tikai vienā plīvos Ukrainas karogs.

"Sveicināti! Bukultu iedzīvotāji vēlas pacelt pašvaldības mastā Ukrainas karogu, blakus Latvijas karogiem. Tas ir Bukultos Autobusa galapunktā, Ādažu ielā," raksta Raimonds un norāda, ka karogu uzdāvināja uzņēmums "Daiļrade Rc", taču vairāki desmiti iedzīvotāji bija gatavi arī paši par to samaksāt.

"Bet pašvaldība to aizliedz, pamatojot to ar deputātu lēmumu – pašvaldības teritorijā, izņemot domes ēku, to ir aizliegts darīt, ja vien tā nav privāta zeme," saka Raimonds.

Garkalnes pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis portālam "Delfi" sacīja, ka pie viņa ar šādu lūgumu – izkārt Ukrainas karogu pašvaldības mastā – vērsies kādreizējais Garkalnes deputāts Gunārs Bērtulsons ("Jaunā Vienotība").

Lūgumam vietvara nepiekrita, jo, pēc Lielbārža vārdiem, Ropažu novada teritorijā kopumā ir piecas publiskas vietas ar karogu mastiem – pa trim katrā no tiem, un, ja vienā vietā tiktu izkārts Ukrainas karogs, tad radīsies pamatots jautājums – kāpēc šāda karoga nav pārējās četrās vietās.

Pašvaldība esot gatava no iedzīvotājiem nopirkt papildu nepieciešamos četrus karogus, jo rindā uz Ukrainas karogu vietvarai priekšā esot vēl 1000 pasūtījumu.

"Ja darām vienā vietā, tad darām visās. Esam absolūti par to, ka atbalstām Ukrainu. Visu darām maksimālo. Negribu, lai tas pārvēršas par tādu sporta veidu, kurš vairāk izrāda atbalstu. Nav jāforsē ar karogu izlikšanu," pārliecināts Lielbārdis. Vietvaras vadītājs arī norādīja, ka saņēmis iedzīvotāju sūdzības par pārlieku lielu Ukrainas karogu daudzumu publiskajā telpā.

Patlaban Garkalnē Ukrainas karogi plīv pie skolām, pārvaldes, kultūras centra un pirmsskolas iestādēm.

Publiski izvietotajos mastos Garkalnē Lielbārdis sola izkārt Ukrainas karogus, līdzko tādi nonāks pašvaldības rīcībā.

Šādu lūgumu vietvara no iedzīvotājiem gan neesot saņēmusi ne telefoniski, ne rakstiski.