Portāla "Delfi" lasītājs sestdienas, 23. februāra rītā, ap pulksten 10.30, kļuvis par aculiecinieku vairākām avārijām uz Garkalnes šosejas - grāvī gulējušas vismaz septiņas automašīnas.

"Braucot pa A2 aiz Garkalnes šosejas vidējais braukšanas ātrums bja jāsamazina līdz 20km/h. Sākotnēji domāju, ka priekšā ir alkohola tests, bet kā izrādījās ir notikusi ļoti apjomīga avārija. Ceļmalās saskaitīju septiņas automašīnas, kas bija cietušas," norāda aculiecinieks.

Valsts policijas (VP) pārstāve Ilze Jurēvica norāda, ka pie vainas ir slidenie ceļi un aicina autovadītājus braukt uzmanīgi. "Sākotnējā informācija tika saņemta ap pulksten 9.30, kur posmā no Rīgas uz Siguldu ap 29. kilometru no ceļa noslīdējušas piecas automašīnas, savukārt pie Vangažiem, virzienā uz Rīgas pusi, bija informācija par vismaz divām automašīnām, kas noslīdējušas no ceļa braucamās daļas," atklāja Jurēvica.

Viņa norāda, ka sākotnējā informācija liecina, ka notikušajā nav cietušo.