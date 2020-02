Autobraucēja veikala stāvvietā sabojā riepu; veikals atbildību neuzņemas

Autobraucēja Inga piedzīvojusi nelāgu misēkli tirdzniecības parka "Alfa" daudzstāvu autostāvvietā – braucot no stāvvietas viena stāva uz otru, ar automobiļa riepu nobrauca gar drošības cauruli un pret tās stiprinājumu pārplēsa riepu tā, ka tā vairs nav remontējama. Uzrakstot "Alfa" vadībai iesniegumu, Inga saņēma atbildi, ka veikals neuzņemas atbildību par radītajiem bojājumiem.

"Vērsos pie t/c "Alfa" vadības ar lūgumu kompensēt radītos materiālos zaudējumus. Saņēmu skaidru atteikumu ar pamatojumu, ka viņi savu vainu notikušajā nesaskata, jo stāvvieta ir nodota ekspluatācijā un tās projektu ir apstiprinājusi Rīgas pilsētas būvvalde," raksta Inga.

"Protams, var apelēt pie tā, ka nav ko braukt caurulēm tik tuvu, ka auto riepa tām pieskaras. Taču, ja to funkcija ir pasargāt no sadursmes ar margām, tām būtu jābūt pietiekami gludām, lai neizrautu no riepas gumijas gabalu," uzskata cietusī autobraucēja.

"Notikums ir fiksēts "Alfa" drošības kamerās. Amizanti man šķita, ka "Alfa" apsargs, kurš atnāca konstatēt notikušo, dikti gandarīts pa rāciju ziņoja kolēģim: "Izrādās, ka pēdējā laika caurdurto riepu vaininieks ir mūsu caurules, nevis kāds ļaundaris". Tāpat viņš mani informēja, ka pēdējā laikā sūdzības par "pārgrieztām" riepām "Alfa" stāvvietā esot bijušas daudz, tikai viņi (apsargi) esot domājuši, ka esot kāds cilvēks, kas riepas griežot, sliktu nodomu vadīts," notikumus atstāta Inga.