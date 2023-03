Foto: Atjaunotajā Rīgas cirka fasādē redzami pleķi un plaisas – iestādē to sauc par 'atveseļošanos'

Nesen atjaunotajā Rīgas cirka ēkas fasādē vērīgākie garāmgājēji pamanījuši traipus un arī plaisas. Cirks gan mierina – tā tam ir jābūt un pleķi fasādē būs redzami vēl pāris gadus.

Ar "netīro" cirka ēku sociālajos tīklos dalījies Rīgas domes deputāts Valdis Gavars (NA/LRA), komentējot "Diez, kas notiek ar iekšdarbu kvalitāti... Laiks rādīs".

Rīgas cirka pārstāve Zane Volkinšteine atgādināja, ka patlaban ēkā ir īstenota pārbūves projekta energoefektivitātes kārta, kurā neietilpa ēkas apdare. Cirka būves fasāde tikusi siltināta no iekšpuses. Savukārt ārpusē tā pārklāta ar atveseļojošu kārtu, kas uz sienām paliks vēl dažus turpmākos gadus, "Delfi" norāda Volkinšteine.

"Vienkāršiem vārdiem runājot, noņemts padomju laika ēkai uzklātais cementa apmetums, kas bojāja vēsturiskos ķieģeļus, un tā vietā uzklāts pārklājums, kas velk ārā mitrumu un dažādus nevēlamus ķīmiskus savienojumus," paskaidroja Volkinšteine. Šajā periodā fasādes pārklājums "plaisās, pleķosies", un tādējādi tiks sagatavots tālākai apdarei.

Fasādes apdare turpmāko gadu laikā, kamēr norit "atveseļošanās process", tiks ik pa laikam atjaunota.

Līdz šim rekonstrukcijas gaitā ēka ir tikusi nosiltināta, nostiprinātas tās vēsturiskās sienas un pamati. Cirkam ir izveidots jauns kupola pārsegums, kā arī mūsdienu drošības un tehniskajām prasībām atbilstoša cirka arēna. Cirka ēkā saglabāti dažādu laiku kultūrslāņi, kas uzskatāmi parāda cirka ēkas piedzīvotās pārmaiņas laika griežos.

Cirka arēnas tehniskais aprīkojums neietilpst energoefektivitātes projektā, tāpēc tās aprīkošana, to vidū tribīņu, gaismu, skaņas sistēmu uzstādīšana paredzēta šī gada beigās. Izrādēm, kas cirka ēkā notiek jau šobrīd, būvē pagaidu tribīnes vai meklēti citi izrādei piemēroti tehniskie risinājumi.

Nākotnē paredzēti vēl citi Rīgas cirka ēkas un kvartāla pārbūves un labiekārtošanas darbi: fasādes un kāpņu restaurācija (tostarp arī logi un durvis), publiski pieejamās Merķeļa-Kalniņa ielas pasāžas izveide, cirka skolas telpu izbūve.

Portāls "Delfi" iepriekš vēstījis, ka Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves projekts sākts 2021. gada 13 maijā. Līgumcena ar konkursa uzvarētāju un pārbūves darbu īstenotāju "Aidaco Group" bija noteikta 3 201 364 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Rīgas cirka rekonstrukcijas siltumizolācijas un energoefektivitātes posmu bija paredzēts īstenot 15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Projekts īstenots programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 eiro, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs – 2 533 748 eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 eiro jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Savukārt aizvadītā gada nogalē, 2022. gada oktobrī, Ministru kabinets lēma pārdalīt finansējumu, lai segtu būvmateriālu un būvdarbu sadārdzinājumu, un piešķīra līdz 1 243 789 eiro lielu atbalstu Rīgas cirka atjaunošanai un skatuves aprīkojuma ierīkošanai.