Foto: Piektdienas rītā izveidojies sabiedriskā transporta sastrēgums Purvciemā

Rīta sastrēgumi Rīgā daudziem autovadītājiem ir ikdiena, bet tos vēl vairāk palielina slēgtais Augusta Deglava ielas pārvads. Kā novēroja vairāki aculiecinieki - pamatīgā rindā Purvciemā nākas stāvēt arī sabiedriskajam transportam. SIA "Rīgas satiksme" pārstāve norāda, ka situācija ir daudz mierīgāka nekā tilta slēgšanas pirmajā dienā.

Notikuma aculiecinieku bildēs var redzēt, ka sabiedriskais transports stāv rindā, kas stiepjas vairāku ielu garumā.

SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane norāda, ka piektdienas rītā nekādi negadījumi minētajā posmā nav bijuši un sastrēgums rodas no slēgtā Deglava tilta – transportiem, kas brauca šajā maršrutā, kavējums bija līdz 50 minūtēm. "Minētajā posmā līdz pat Zemitānu tiltam ir sabiedriskā transporta josla. Diemžēl ļoti daudz vieglās automašīnas to ignorē un pa to brauc, kā rezultātā sabiedriskajam transportam rodas sastrēgumi," skaidro uzņēmuma pārstāve.

Viņa skaidro, ka dispečeri situāciju piektdienas rītā vērtē kā labāku nekā tā bijusi ceturtdienas rītā, kad bija pirmā diena kopš Deglava tilta slēgšanas. "Protams, situācija ir izteiktāka rīta un vakara stundās, bet šodien tā jau bija mierīgāka nekā pirmajā dienā pēc tilta slēgšanas," min Bartaševiča-Feldmane.

Portāls "Delfi" jau ziņojis, ka Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis trešdien norādīja – satiksmes pārvads būs slēgts līdz brīdim, kad Rīgas dome iesniegs Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) dokumentāciju, kas apliecina tilta konstrukciju drošumu.

Satiksmes pārvada slēgšanas dēļ no ceturtdienas, 25. aprīļa, "Rīgas satiksme" (RS) izstrādājusi izmaiņas 11., 22. trolejbusa un 3., 6., 13., 47., 50., 51. un 52. autobusa maršrutiem. 11. trolejbusa maršruts no ceturtdienas ir slēgts.