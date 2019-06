Ģimene izsauc NMPD, bet saņem draudus; kā rīkoties, pamanot zemē gulošu cilvēku?

Pirms aptuveni mēneša, 1. maijā, no sabiedriskā transporta pamanot ielas pretējā pusē nekustīgi gulošu vīrieti, Reinim un viņa sievai likās pašsaprotami – izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķus (NMPD). Tomēr, sastopot mediķus klātienē, ģimene saņēma pārmetumus un draudus par nepamatotu izsaukumu, jo vīrietis bija atteicies no palīdzības.

Gulošo vīrieti Reinis un viņa sieva pamanīja Melnsila ielā, Āgenskalnā. Cilvēks gulēja zemē un nekustējās, izsaucot ātro palīdzību, Reini pārņēma labi padarīta darba sajūta: "Varbūt pavasara apstulbināts Saules brālis, bet, ja nu insults, infarkts, blakus neviena cilvēka – tik auto straume.. brrr..," tā brīža pārdomas apraksta aculiecinieks.

Pēc apmēram 15 minūtēm, kad Reinis ar dzīvesbiedri jau brauca savā auto pa Kapseļu ielu, lai apgrieztos virzienā uz centru, sieva saņēma zvanu no NMPD brigādes. ""Kur te kāds ir, nevienu nevaram atrast," sacīja dispečere un, neklausīdamās atbildēs, nolikusi klausuli, teic Reinis. Tā kā pats ar sievu bijis kvartāla attālumā, viņi brauca uz pieturu, lai norādītu precīzāku cilvēka atrašanās vietu, vai atvainotos par nepamatotu izsaukumu gadījumā, ja cilvēks būs jau aizgājis.

Vīrietis prom gan nebija devies, sēdēja uz zemes, atslējies pret pieturas sienu, tomēr mediķi "metās virsū" Reiņa sievai, paužot pārmetumus par nepamatotu izsaukumu.

"Bijām mēmi, līdz šim nevarēju teikt neko sliktu par NMPD, bet pēc šīm replikām un uzbraucieniem jautāju pēc darbinieces vārda, taču viņa demonstratīvi aizsedza savu uzšuvi un sāka bļaut: "Aiziet! Aiziet, uz priekšu! Tagad jūs točna dabūsiet par viltus izsaukumu!"

Pēc piedzīvotā Reinim radies jautājums, vai tiešām NMPD mediķiem steidzami nepieciešams palielināt algas kā no Reiņa, tā arī no zemē gulošā vīrieša nodokļiem. Kā cilvēkiem rīkoties situācijā, kādu piedzīvoja Reinis – vai pabraukt garām un nesaukt NMPD? "To, šķiet, mūsu sabiedrība jau veiksmīgi ielāgojusi – par spīti tam, ka auto tur bija vairāki desmiti, pat simti, neviens pat negrasījās izmainīt savus dienas plānus."

NMPD ir reģistrēts Reiņa aprakstītais gadījums. Ticis ziņots par iespējamu bezsamaņu, kas ir visaugstākās prioritātes izsaukums, skaidro NMPD Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša. Mediķi izsaukuma vietā ieradās sešu minūšu laikā lielā ātrumā ar ieslēgtām sirēnām un bākugunīm, manevrējot cauri intensīvai satiksmei. Vīrieti izdevies atrast gan tikai pēc piecām minūtēm sēžam uz soliņa stiprā alkohola reibumā. Turklāt viņš atteicās no jebkādas mediķu palīdzības.

"Mediķi reibumā esošo personu atstāja pašvaldības policijas rīcībā, kura arī bija notikuma vietā. Šajā izsaukumā neatliekamās palīdzības brigāde pavadīja vairāk nekā 20 minūtes, līdz atbrīvojās, lai varētu doties nākamajos izsaukumos," akcentē dienesta pārstāve.

Kādos gadījumos jāizsauc NMPD brigāde?



Atbildot uz jautājumu, kā pareizi rīkoties, pamanot uz ielas guļošu cilvēku, NMPD pārstāve norāda, ka, pirmkārt, nedrīkst paiet garām, bet otrkārt – jāpieiet zemē gulošajam un jāuzrunā viņš. Gadījumā, ja cilvēks neatbild, tad viņš jāpapurina aiz pleca, lai pārliecinātos, vai ir pie samaņas un vai nepieciešama palīdzība. "Iespējams, cilvēks ir alkohola reibumā iemidzis. Lielākajā daļā gadījumu, atmodinot snauduļojošu cilvēku, viņš pieceļas un dodas prom," pauž Bukša. Tomēr, ja alkohola reibums ir tiek liels, ka cilvēks var apdraudēt savu vai citu dzīvību, ir jāizsauc policija.

Tikai tajā situācijā, ja cilvēks ne atbild, ne arī reaģē, ir jāizsauc mediķi pa tālruni 113, uzsver NMPD pārstāve.

"Kāpēc ir tik svarīgi pieiet klāt un novērtēt situāciju? Ja tā būs kritiska, dispečercentra mediķi zvanītājam pa tālruni dos precīzas norādes, kā palīdzēt cietušajam, kamēr brigāde ir ceļā. Piemēram, apstājoties sirdsdarbībai un elpošanai, nekavējoties jāuzsāk sirds netiešā masāža," stāsta Bukša. "Ja to nedarām, cietušā smadzenes un citi dzīvībai svarīgie orgāni nesaņem skābekli un nāve iestājas aptuveni četru piecu minūšu laikā pēc asinsapgādes izbeigšanās. Šādās situācijās vienmēr vērts paturēt prātā – kā es rīkotos vai ko es sagaidītu no citiem, ja cietušais būtu mans tuvinieks?"

Kā informē dienestā, tad mediķi ikdienu saņem izsaukumus par zemē gulošiem cilvēkiem, kuriem patiesībā vienkārši nepieciešama līdzcilvēku vai pašvaldības policijas palīdzība. Nereti pēc izsaukuma saņemšanas un ierašanās dienesta darbinieki gulošo neatrod.

NMPD pārstāve Bukša atgādina, ka mediķiem steidzoties uz šādiem izsaukumiem, kāda cita cilvēka dzīvību izšķir minūtes. Šī iemesla dēļ arī var izveidoties abpusējas komunikācijas problēmas: "Cilvēks, kas izsaucis palīdzību, vēlas būt novērtēts par atbildīgo rīcību, savukārt mediķi apzinās risku, ka viņi var nepaspēt laikā, ja šajā brīdī notiek avārija, ja bērns aizrijies un smok, ja kādam pusmūža cilvēkam ir infarkts vai kāds guvis smagu traumu, kad katra minūte svarīga, bet mediķiem nākas skaidrot situāciju ar alkohola reibumā esošu personu, kurai nav nepieciešama neatliekamā palīdzība."