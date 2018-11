Izslēgta aizdedze – minibusa šoferis soda pasažierus par negatīviem komentāriem

Nepatīkamu rīta braucienu uz darbu ar 263. maršruta mikroautobusu 14. novembrī piedzīvoja "Delfi" lasītāja Elizabete. Viņa klāsta, ka šoferis, saņemot no kāda pasažiera aizrādījumus par strauju manevrēšanu, apturēja spēkratu, atteicās braukt un pret pasažieriem izturējās agresīvi. Uzņēmumā "Rīgas mikroautobusu satiksme" aizstāv šoferi un aicina pasažierus būt "iecietīgākiem".

Elizabete klāsta, ka jau iekāpjot mikriņā ap pulksten 7.34 pieturā "Purvciems", spēkrats bijis pārsteidzoši pilns, tāpēc sieviete palikusi stāvēt blakus šoferim. Brauciens noritējis kā ierasts: "cilvēki turpināja spiesties, kāds iekāpa, kāds izkāpa. Tomēr kāds pasažieris sāka šoferim paust pretenzijas par viņa straujo braukšanas stilu, kā arī sūdzējās, ka viņam kļūst slikti. Tā mēs nobraucām pāris pieturu, kļuva brīvāk, ejā bija palikuši tikai pieci cilvēki, bet tad vadītājs sāka skandalēt, sakot, ka mikriņš ir pārpildīts un kādam ir jāizkāpj," atminas lasītāja.

Kā teic sieviete, tad neviens no pasažieriem pusastoņos no rīta labprātīgi nebija gatavs izkāpt. Bērni norādīja, ka kavē skolu, pieaugušie –, ka darbu. Turklāt arī vietas ejā bijis pietiekami. Vadītājs turpinājis uzstāt, ka ar pārslogotu mikroautobusu ceļu neturpinās un izslēdzis dzinēju. Kad šoferim pārmetumus teikušais pasažieris piezvanījis uz mikroautobusā norādīto tālruni, lai risinātu situāciju un dispečers aicinājis vadītāju izskaidrot notiekošo, vīrietis vien norādījis, ka sazvanītais nav viņa dispečers. Vienlaikus pasažieri arī noskaidrojuši, ka saskaņā ar noteikumiem ejā var stāvēt no diviem līdz pieciem cilvēkiem. Pārslodzes nebija, secina Elizabete.

Tiesa, braucienu šoferis atsāka tikai tad, kad spēkratu pameta vīrietis, kurš negatīvi izteicās par vadītāja braukšanas stilu. Sieviete lēš, ka pieturā ar izslēgtu aizdedzi mikriņš stāvēja no 15 līdz 20 minūtēm. Maršrutā viņiem garām bija pabraucis pēc saraksta nākamais 263. mikroautobuss. "Vadītājs izrādīja agresivitāti pret visiem pasažieriem. Kad atsāka braukt, lādējās uz ceļā sastaptajiem autovadītājiem," atmosfēru spēkratā raksturo Elizabete. Sieviete ir neizpratnē, kā gan šoferis atļāvās nepildīt savus pienākumus, kaut arī apvainojumus izteikušajam pasažieriem "varbūt arī nebija taisnība": "Kāpēc visiem pasažieriem vajadzēja paciest personīgo konfliktu un agresīvos izteicienus? Gribētos ticēt, ka viņu par tādu attieksmi pret cilvēkiem sodīs," stāsta lasītāja.

Uzņēmumā "Rīgas mikroautobusu satiksme" 263. maršruta minibusā, kas bija ceļā no Mežciema uz Zolitūdi, notikušais ir izvērtēts, apliecina uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Lazdiņa: "Vadītājs radušos situāciju skaidroja šādi – ir grūti braukt, ja pasažieri skaļi apspriež vadītāju."

Šoferis, apzinoties, ka agrā rīta stundā liela daļa cilvēku dodas dienas gaitās, uzņēma nedaudz vairāk pasažieru, taču, saņēmis pasažieru komentārus, apturēja minibusu pieturvietā un informējis, ka tālāk brauks tikai ar atļauto pasažieru skaitu. "Taču ir apstākļi, kurus nevar ietekmēt sabiedriskā transporta vadītājs. Rīta stundās satiksme pilsētas ielās ir ļoti intensīva. Uz ceļa rodas dažādas neparedzētas situācijas, tikai profesionāla vadītāja reakcija var glābt no lielākas nelaimes," akcentē Lazdiņa.

Uzņēmuma kontroles dienests gan regulāri veicot pārbaudes minibusa maršrutos dažādās diennakts stundās. Pasažieru drošībai sēdvietas spēkratos aprīkotas ar drošības jostām, speciāliem turēšanās rokturiem un stieņiem. Vadītāji tāpat instruēti, kā rīkoties, ja pasažierim kļuvis slikti, nepieciešama medicīniska palīdzība. "Sabiedriskā transporta vadītāju ikdiena nav viegla – jārūpējas ne tikai par pasažieru drošību un laicīgu nogādāšanu galapunktos, bet jātiek galā ar dažādām stresa situācijām. Nereti vadītāji ir tie, kuri visskaudrāk izjūt pasažieru dažādo noskaņojumu. Tāpēc aicinām pasažierus būt iecietīgākiem un ļaut vadītājam strādāt," pauž uzņēmuma pārstāve.