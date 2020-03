Rīdziniece sašutusi par soda kvītīm Kristapa ielā

Virkne automašīnu saimnieku Rīgā, Kristapa ielā, trešdienas rītā uz sava auto vējstikla ieraudzīja soda kvītis par stāvēšanu neatļautā vietā. Ceļazīme par darbiem Kristapa ielā parādījusies svētdien, 22. martā, bet iedzīvotāji par to nav bijuši informēti, jo gluži vienkārši uzturas savos mājokļos pašizolācijā.

"Delfi" lasītāja pauž sašutumu par viņai un vairākiem kaimiņiem piemēroto administratīvo sodu 40 eiro apmērā: "Par aizliegumu ielā novietot savas mašīnas neviens neko nezināja, jo mēs visi šīs dienas sēžam mājās, ievērojot rekomendācijas bez vajadzības ārā neiet. Bet šorīt pēc pulksten 9. viens pēc otra uzzinājām, ka esam sodīti. Runā, ka ceļazīme par ielas uzturēšanas darbiem parādījusies svētdienas vēlā vakarā," portālam stāsta Āgenskalna iedzīvotāja.

Kā noprotams no aculiecinieces foto, Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki soda kvītis "izdāļājušas" trešdien, 25. martā ap deviņiem no rīta.

RPP pārstāvis Toms Sadovskis portālu "Delfi" informēja, ka pārsvarā protokoli par stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiekot noformēti tikai tad, ja kādam tiek traucēts, proti, ja tiek saņemts izsaukums.

"Pēdējo dienu laikā uz Kristapa ielu par pagaidu ceļazīmju neievērošanu Rīgas pašvaldības policijā ir saņemti trīs izsaukumi. Pirmais no tiem bija 24. marta rītā - tajā brīdī uz ielas stāvēja 4 automašīnas, taču neviens pārkāpuma protokols netika sastādīts, jo nebija iespējams noteikt, vai automašīnas attiecīgajā vietā novietotas pirms vai pēc pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas.

Nākamais izsaukums bija tās pašas dienas pēcpusdienā. Notikuma vietā tika konstatētas vairāk nekā 10 automašīnas, kas tur nebija atradušās iepriekš. Tātad šo automašīnu vadītājiem jau bija zināms par ierobežojumiem, līdz ar to izrakstīti vairāki protokoli. Bet trešais izsaukums bija 25. marta rītā. Arī šajā gadījumā tika konstatēti vairāki pārkāpumi un piemēroti administratīvie sodi," skaidro Sadovskis.

Rīgas domes Satiksmes departamentā portālu "Delfi" informēja, ka informatīvais plakāts par gaidāmo aizliegumu novietot auto no 23. marta Kristapa ielā bijis novietots jau 20. martā. "Satiksmes ierobežojumi nepieciešami, jo dienesti darbu veic manuāli. Vispirms dienestu darbinieki no brauktuvju malām savāc pa ziemu uzkrājušās smiltis un saber gar ielas malu, kuru pēc tam savāc ar specializēto tehniku. Ierobežojumi nepieciešami, pirmkārt, lai varētu savākt šos netīrumus un pēc tam tehnika to varētu savākt. Šādi īslaicīgi ierobežojumi tiek ieviesti katru gadu pavasarī, veicot uzkopšanas darbus, skaidroja Satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.