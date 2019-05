"Ceturtdienas rītā Ķengaragā, netālu no Maskavas un Prūšu ielas krustojuma notika avārija, kurā iesaistīti vairāki auto. Viena no tām apvēlās uz jumta," ziņo aculiecinieks, kurš dalījies ar video no notikuma vietas.

Valsts policijā ziņo, ka izsaukums uz notikuma vietu saņemts pulksten 7.12. Saskrējušās trīs automašīnas: "Peugeot", "Audi" un BMW.

"Audi" automašīna pēc sadursmes apvēlusies uz jumta. Negadījumā cilvēki nav cietuši, taču satiksme uz laiku tika bloķēta.

