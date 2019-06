Video: Lasītājs sašutis par 'Pāles ielas' jaunās pieturvietas kvalitāti

Pirmdien Juglā, sabiedriskā transporta pieturvietā "Pāles iela", tika uzstādīta jauna pieturvietas nojume. Portāla "Delfi" lasītājs Reinis ir sašutis par pieturvietas slikto stāvokli. "Rīgas satiksme" skaidro, ka pieturvietas nojumes labiekārtošanas darbi turpinās.

Reinis pieturvietas nepilnības iemūžinājis video un foto formātā.

"Darbu kvalitāte ir briesmīga: asfalts uzlikts bez apmalītēm, turklāt tajā jau no pirmās dienas izveidojušies kalniņi. Jaunā asfalta savienojuma vietas ar veco asfaltu ir neakurāti nostrādātas, ir redzamas asfalta griezuma vietas. Vecajā asfaltā joprojām palikuši iepriekšējās nojumes betona stiprinājumi. Aiz nojumes uzbērta kaut kāda būvgružu zeme pilna ar stikliem, nevis normāla melnzeme.. Tāpat arī jaunā pietura jau ir ar rūsu no pašas pirmās dienas. Protams, visu papildina klasiskā miskaste, no kuras viss krīt ārā," "Pāles ielas" pieturvietas nepilnības uzskaita Reinis.

Vīrietis uzskata, ka "ir drausmīgi, ka kādam šis liekas labi izdarīts darbs".

Portālam "Delfi" Reinis iesūtīja arī fotogrāfiju, kurā redzams, kā "Pāles ielas" pieturvieta izskatījās pirms remontdarbu veikšanas.