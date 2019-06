Aculiecinieku fiksēta postaža: Applūduši veikali, izsisti logi un apgāztas nojumes

Otrdienas vakarā daudzviet Kurzemē un Vidzemē pērkona negaiss nodarīja pamatīgus postījumus – smago lietavu dēļ applūda lielveikali, bet nokritušie koki bloķēja ceļus, portālam "Delfi" ziņoja vairāki aculiecinieki.

Otrdienas naktī negaisa laikā uz Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas otrās nodaļas ēkas jumta uzkrita priede. Slimnīcā skaidroja, ka dienas laikā nolūzušais koks tiks novākts.

Savukārt trešdienas rītā atpūtas bāzes "Valguma pasaule" pārstāve Vita Beļavniece portālam "Delfi" ziņoja, ka pirmo reizi astoņu atpūtas bāzes gadu pastāvēšanas laikā laikapstākļu radīto bojājumu nācies slēgt baskāju taku. "Vakardienas vētra brāzās pāri Valguma ezeram un nodarīja milzu postījumus baskāju takā "Valguma pasaulē", mākslas telpā Valguma mežā un Valguma viesnīcas teritorijā," pastāstīja Beļavniece.

Ar saknēm nolauztas ap 40 milzu priedes, egles, oši. Tāpat nopostītas vairākas dabas ainavu fotomākslinieku lielformāta fotogrāfijas, kas bija apskatāmas Valguma mežā. Beļavniece paskaidroja, ka apmeklētāju drošības apsvērumu dēļ taka 12. un 13. jūnijā apmeklētājiem nebūs pieejama.

Jau ziņojām, ka vislielākie postījumi pēc otrdiena pērkona negaisa tika fiksēti Tukuma novadā. Portāls "Neatkarīgās Tukuma ziņas" vēstīja, ka lietus un vējš Tukumā, kā arī tā apkārtnē lauzis kokus un vietām izraisījis plūdus.

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 11. jūnija pulksten 6.30 līdz 12. jūnija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis vairāk nekā 50 izsaukumus saistībā ar negaisu un lielo vēju, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

No tiem lielākā daļa bija par kokiem, kas nolūzuši uz ceļa braucamās daļas, bet bijuši arī pāris izsaukumi par to, ka koki nolūzuši uz dzīvojamās mājas jumtiem un automašīnām. VUGD apstiprina, ka visvairāk izsaukumi saņemti Tukumā un Tukuma novadā, kur ugunsdzēsēji devušies uz 19 izsaukumiem, lai likvidētu negaisa un lielā vēja radītos postījumus.

"Latvijas Valsts ceļi" portālam "Delfi" atklāja, ka otrdienas vētras laikā un pēc tās valsts autoceļu tīklā visvairāk kritušo koku bija uz Valmieras šosejas (A3), kur periodā no pulksten 22.42 līdz pulksten 00.21 viens pēc otra krita vairāki koki. Lai atbrīvotu ceļu un atjaunotu satiksmi, notikumu vietās strādāja gan autoceļu uzturētāji – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU), gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Uz Valmieras šosejas gan uzturētāji, gan glābēji vētras sekas likvidēja vairākas stundas, jo stihija neatkāpās un koki krita vairākkārt ilgākā laika periodā, informēja LVC.

Vētras laikā kritušo koku dēļ satiksme vakar vakarā un naktī bija traucēta uz vairākiem galvenajiem autoceļiem: uz Valmieras šosejas (A3) posmā no 15. līdz 20. kilometram, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no starp Pūri un Tukumu, kā arī uz Vidzemes šosejas (A2) divās vietās posmā no 55. līdz 59. kilometram, skaidroja LVC.

"Negaiss sagāzis kokus uz Ventspils šosejas netālu no Tukuma," otrdienas vakarā portālam "Delfi" ziņoja Ieva.

Portāla "Delfi" lasītājas Guna un Rita fiksējušas iespaidīgus krusas graudus Kurzemē.

"Likās, ka nu viss, pazibeņoja, lietus nogāza, bet tad sāka krist liela krusa. Mājas jumts sacaurumots, mašīna sabuktēta. Zeme izskatās kā sašauta," rakstīja Selga, kura spēcīgā negaisa postījumus iemūžināja Kuldīgas novada Rumbas pagastā.

"Ar pašu spēkiem jācīnās, lai tiktu uz darbu," par postījumiem Usmas pagastā portālam "Delfi" sacīja Marija.

Savukārt postījumus Tukuma novada Jaunsātu pagasta Kukšās iemūžināja Māris.

Aculiecinieks Gatis Zvejniekciemā iemūžināja milzīgus krusas graudus.

Tāpat lielu ažiotāžu izraisīja otrdienas vakarā soctīklošanas vietnē "Facebook" publicētās fotogrāfijas, kurās redzami milzīgi postījumi Lauras mājās. Sieviete fotogaleriju papildinājusi ar komentāru: "Kad vētra izposta visu, kas dzīves laikā sagādāts."

Ievērību "Facebook" ieguvis arī video, kuru ievietojis "Taxi Valmiera". Video redzamas pēc lietusgāzēm Valmierā applūdušās ielas.

Jau ziņojām, ka pērkona negaisa dēļ otrdienas vakarā vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde. Lielākie postījumi elektrolīnijās konstatēti teritorijā uz austrumiem no Kuldīgas un dienvidiem no Talsiem, kā arī Tukumā un tā apkaimē.

Tukumu un tā apkaimi piemeklēja īslaicīga vētra, vietām tika sagāzti koki un bloķēti ceļi, ziņoja vietējie iedzīvotāji. Piemēram, kāds aculiecinieks fiksējis vēja nolauztos kokus uz Ventspils šosejas. Ap pulksten 22 vakarā, satiksme jau bija atjaunota.

Ziņojām, ka otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludināja oranžā līmeņa brīdinājumu par gaidāmu karstumu otrdien, trešdien un ceturtdien. Oranžās krāsas brīdinājums nozīmē, ka laika apstākļi var kļūt bīstami. Vietām Latvijā iespējams postošs pērkona negaiss ar intensīvām lietusgāzēm, krusu un vēja brāzmām.

