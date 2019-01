Aicina uzmanīties no viltus izlozēm LMT un 'Lattelecom' vārdā

"Delfi" lasītājs Dmitrijs ziņo par aizdomīgu loteriju, ko internetā it kā rīko LMT un kurā, atbildot uz pāris vienkāršiem jautājumiem, piedāvāts laimēt jaunu viedtālruni vai planšeti. "Cert.lv" aicina cilvēkus būt uzmanīgiem, jo analogas viltus izspēles norit arī citu uzņēmumu vārdā un var radīt zaudējumus, vēsta "rus.delfi.lv".

"Apskatot jaunākās ziņas internetā savā viedtālrunī, parādījās logs, kur LMT vārdā piedāvāja piedalīties vērtīgu balvu izlozē apmaiņā pret piedalīšanos nelielā aptaujā. 100 nejauši izvēlētiem cilvēkiem tika izspēlētas trīs balvas "Iphone XS", "Samsung S9" un planšte," stāsta Dmitrijs.

Vīrietis precizē, ka izlozē varēja piedalīties, ja piecu minūšu laikā var pagūt atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, kāda operētājsistēma ir uz jūsu viedtālruņa, cik bieži izmantojat internetu viedtālrunī, vai plānojat pirkt jaunu viedtālruni, un tamlīdzīgi. "Tas viss paveikts ļoti profesionāli, izmantots LMT logotips. Beigās tiek lūgts apmaksāt piegādes izmaksas, apmēram vienu līdz 3 eiro, un parādās logs, kur jāievada kredītkartes dati.

Loterija radījusi šaubas un vīrietis sazinājās ar LMT. Uzņēmumā pavēstīja, ka nekādu aptauju, kurā var laimēt balvas, viņi neīsteno. "Ceru, ka mana stāsta publiskošana portālā "Delfi" palīdzēs kādam izvairīties no naudas zaudēšanas," teic vīrietis.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv" jau kopš pērnā decembra no interneta lietotājiem saņem ziņas par aizdomīgām loterijām, kurās var laimēt "Samsung" un "Apple" viedtālruņus.

Kā norāda "Cert.lv", tad viltus loterijas rīkotāji cenšas panākt, ka lietotājs abonē piekļuvi vietnes iqbraintrainer.com resursiem. Par to ik mēnesi no abonētāja bankas konta atvelk 29 eiro. Izspēle tiek īstenota ne vien LMT, bet arī "Lattelecom" un, iespējams, arī citu interneta pakalpojumu sniedzēju vārdā.

Loterija parādās kā uznirstošs logs, lietotājam apmeklējot vietnes, kurās izvietoti inficēti reklāmas baneri vai saites, pauž "Cert.lv".

Izlozes sākumlapā lietotāju aicina vispirms ierobežotā laikā atbildēt uz sešiem jautājumiem, bet pēc tam ievadīt personīgo informāciju, tostarp kredītkartes datus, e-pastu, dzīvesvietas adresi. Kolīdz tas paveikts, lietotājs automātiski ir piekritis līguma nosacījumiem.

Tie paredz, ka samaksājot vienu eiro, lietotājs var izmantot trīs dienu pakalpojuma izmēģināšanas periodu un iespēju atteikties no piedāvājuma. Pretējā gadījumā, sākot no ceturtās dienas, lietotājs par pakalpojumu maksā – no viņa konta atvelk 29 eiro. Savukārt uz cilvēka e-pastu nosūta līgumu un informāciju, lai piekļūtu iqbraintrainer.com resursiem.