Cilvēki, kurus Latvijā septembrī meklējis raidījums 'Gaidi mani'

Turpinot sadarbību ar starptautiskā raidījuma "Gaidi mani" ("Ždi meņa") pārstāvi Latvijā – jelgavnieku Mārtiņu Ziebergu, portāls "Delfi" aicina atsaukties cilvēkus, kuriem varētu būt kas zināms par rakstā nosauktajām personām.

Raidījuma brīvprātīgais darbinieks Mārtiņš palīdz ārvalstniekiem Latvijā meklēt pazudušos radiniekus un draugus. Publicējam sarakstu ar cilvēkiem, kurus cenšas atrast šobrīd. Ja kādam no lasītājiem ir zināms, kur un kā atrodamas nosauktās personas, lūgums zvanīt Ziebergam pa tālruni +37129923833 vai arī sazināties pa e-pastu: martins.ziebergs@inbox.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ meklētais negrib tikties ar cilvēku, kurš viņu meklē, arī lūgums paziņot brīvprātīgajam, lai neturpinātu meklēšanu.

Kuzmanis Aivaks, dzimis 1970. gada janvārī, meklē savus bioloģiskos vecākus: māti Veroniku Kuzmani, dzimušu 1946.-1950. gadā, tēvu Jāni Kuzmani. "Mani adoptēja no bērnu nama un aizveda uz Gruziju. Varbūt man ir brāļi, māsas," raksta vīrietis.

Savus bioloģiskos vecākus meklē Olga Staņislavska: "Es piedzimu 1972. gada augustā. Divu gadu vecumā mani no Majoru bērnunama adoptēja uz Gruziju. Zinu, ka manu tēvu sauca Leonīds Staņislavskis, dzimis 1939.-1950. gadā."

Savu māsu Alisi Augustāni, dzimušu 1992. gada februārī, kura adoptēta un var dzīvot Rīgā, meklē māsa Inga.

Savu brāli Kleinu Oļegu, dzimušu 1959.-1960. gadā, meklē Ilona. Tāpat viņa meklē vectēvu Žani Ušakovu, vecmammu Zaļkalni un pārējos radiniekus, kuri dzīvo Viļakā.

Georgiju Beridze, dzimušu 1957.-1958. gadā, un viņa māti Ritu meklē māsa Pikrija no Gruzijas.

Viktoru Aļeksejevu, dzimušu 1956.-1965. gadā, kurš dzīvoja Sarkandaugavas rajonā, meklē meita Aļona. "Manu mammu sauc Larisa," raksta sieviete.

Vladislavu Marčenko, dzimušu 1945. gadā, meklē meita Taisija. "Savu tēvu pēdējo reizi redzēju 1972. gadā," raksta meita.

Vladislavu Prikuli, dzimušu 1968.-1969. gadā, meklē meita Diāna.

Iekļavu Gunitu, dzimušu 1968. gada decembrī, kura tika adoptēta no bērnu nama, meklē viņas radinieki no Latvijas un Gruzijas. Gunita tika adoptēta trīs gadu vecumā. Adoptēja mežsargu ģimene no Siguldas novada.

Jevgaņiju Romanovu, dzimušu 1959.-1961., kurš var dzīvot Rēzeknē, meklē dēls Andrejs. "Manu mammu sauc Ļena Balaja," raksta dēls.

Jūlija Gluškova, dzimusi 1972. gada jūnijā, meklē savus bioloģiskos vecākus. "Mani adoptēja no bērnunama Liepājā," raksta Jūlija.

Svetlanu Silvačonoku, dzimušu 1962. gadā, kura var dzīvot Salaspilī, meklē Jeļena.

Savus radiniekus, Šabaļina Nikolaja un Jelizavetas Šabaļinas bērnus, meklē viņu radinieki no Ukrainas. Radinieki agrāk dzīvojuši Lāčplēša ielā Rīgā.

Savu tēvu Alekseju Mironovu, dzimušu 1972.-1973. gada augustā, meklē meita Veronika.

Anatoliju Kozlovu, dzimušu 1976. gadā, kurš dzīvoja Rīgā, Emmas ielā, meklē meita Kristīne.

Jūliju Rossu, dzimušu 1955.-1956. gadā, kura toreiz dzīvoja Jūrmalā, Slokā, meklē meita Žanna. "Es piedzimu 1972. gadā," raksta sieviete.

Ņinu Romaničevu, dzimušu 1942. gadā, meklē dēls Andrejs.

Tatjanu Fokinu, dzimušu 1947. gada aprīlī, meklē meita Jekaterina. "Es piedzimu kā otrais bērns 1973. gadā. Meklēju arī māsas, brāļus," raksta sieviete.

Māti Skaidrīti Baltiņu, dzimušu 1967. gadā, un tēvu Dzintaru Baltiņu, dzimušu 1961. gadā, meklē viņu meita Līga.

Anastasiju Matvejevu, dzimušu 1982. gadā, meklē māsa Oksana.

Tiek meklēta Ināra Vuškāne, dzimusi 1952. gadā, un viņas ģimene, kura dzīvoja Rīgā, Varavīksnes gatvē.