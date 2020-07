Sestdien, 4. jūlijā, Rīgā, Dzirnavu un Antonijas ielu krustojumā, aculiecinieki novērojuši automašīnu ar bitēm, portālu "Delfi" informēja vairāki lasītāji.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāvis Toms Sadovskis portālam "Delfi" apstiprināja, ka sestdienas vakarā saņemts izsaukums uz Antonijas un Dzirnavu ielu krustojumu, kur kokā bija iemitinājies bišu spiets.

Ņemot vērā specifisko apstākļus, uz notikuma vietu izbrauca ekipāža, kurā bija darbiniece, kura hobija līmenī nodarbojas ar biškopību. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās, tādēļ tika nolemts piesaistīt profesionālu biškopi, kurš bites varētu pārvietot, skaidroja Sadovskis.

Kārtības sargi sazinājās ar trim dažādiem biteniekiem, līdz viens, kurš bija no Ķeguma, piekrita atbraukt uz Rīgu savākt spietu. Nedaudz vēlāk biškopis ieradās notikuma vietā, ielaida bites līdzi paņemtā stropā un aizveda uz savu saimniecību, norādīja Sadovskis.

Speciālists skaidroja, ka, visticamāk, kādā no tuvējām ēkām uz jumta tiek turēti vairāki bišu stropi, un šis spiets atdalījies no bišu saimes. Bitenieks pastāstīja, ka šogad daudzviet no stropiem atdalās spieti, meklējot jaunu vietu, kur apmesties, jo šī gada pavasarī vēso laikapstākļu dēļ bites daudzviet ir savairojušās.

Vienlaikus speciālists policijai norādīja, ka spieta bites "ir saēdušās medu un miermīlīgas, tādēļ apkārtējiem nav jābaidās, ka viņi tiks sadzelti", piebilstot, ka bīstamība var rasties tikai tad, ja cilvēks krīt panikā un, piemēram, sāk vicināties ar rokām.

Pēc bitenieka teiktā, klejojoši bišu spieti pilsētā nav nekas ārkārtējs vai neparasts, tomēr vienlaikus viņš norādīja, ka šādu situāciju dēļ biškopjiem, kuri bišu saimi tur pilsētā, jābūt divtik rūpīgiem, lai viņi laikus spētu reaģēt, kad spiets atdalās no saimes, kas acīmredzot nav noticis šajā gadījumā.

Jau ziņots, ka "noklīdis" bišu spiets Rīgā manīts arī 22. jūnijā.