Interneta veikals '1a.lv' pircējam laikus neatgriež 420 eiro

Izrādās, ka izmantot savas tiesības 14 dienu laikā atdot atpakaļ internetveikalam tur iegādātu preci nav nemaz tik vienkārši. Jānis, kurš veikalā "1a.lv" iegādājās vairāk nekā 800 eiro vērtu preci, izmantojot bezprocentu līzingu, bet vēlāk nolēma to atdot atpakaļ veikalā, par preci iemaksātos 420 eiro savā kontā gaidīja vairāk nekā mēnesi, viņš atklāja portālam "Delfi". Uzņēmumā aizkavēšanos skaidro ar decembra brīvdienām.

Jānis stāsta, ka preci veikalā "1a.lv" iegādājies 7. decembrī, izmantojot bezprocentu līzingu uz trim mēnešiem. Jānim veikalam bija jāiemaksā 50% no preces cenas jeb 420,89 eiro, kas kalpoja kā pirmā iemaksa.

Pēc vairākām dienām 11. decembrī, Jānis saprata, ka preci tomēr nevēlas un nolēma to atdot atpakaļ veikalā. Viņš devās uz veikala servisa centru Mūkusalas ielā, lai uzrakstītu iesniegumu. Pēc likumā paredzētajām un veikala mājaslapā norādītajām 14 dienām jeb divām nedēļām par preci iztērētās naudas Jāņa kontā aizvien vēl nebija.

Vīrietis atklāj, ka vairākkārt zvanījis uz veikalu (par katru saziņas minūti tiek piemērota arī maksa: 0,07 eiro par minūti), vaicājot, kas par lietu, taču vienīgā atbilde, kas Jānim tika sniegta: "Šobrīd mūsu rīcībā nav informācijas, sazināsimies ar servisa nodaļu un dosim jums ziņu."

"1a.lv" mājaslapā norādīts, ka atsakoties un preces, kas pirkta līzingā, pircējam tiks atdota iemaksāta summa, kā arī nauda par citiem ar preces saņemšanu saistītiem izdevumiem: "Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma."

Pēc mēnesi ilgas gaidīšanas Jānim tomēr izdevās atgūt atpakaļ par preci iztērēto naudu, tā viņa kontā ieripoja 11. janvārī. "Protams, esmu priecīgs, ka naudiņu vispār saņēmu atpakaļ, tomēr uzskatu, ka tas nav īsti godīgi. Solīts tiek atdot naudu 14 dienu laikā, taču reāli paiet vairāk nekā mēnesis līdz tu tiec pie savas naudas," stāsta Jānis, papildinot, ka esot vīlies "1a.lv" servisā.

"Klientam esam atvainojušies par tik ilgu situācijas risinājumu. Gadījumos, ja nepieciešams anulēt līzinga līgumu, dokumentiem ir jāiziet zināma procedūra. Līdzīga veida situācijas tiek risinātas ātrāk, minētais gadījums ir izņēmums," portālam "Delfi" skaidro veikala "1a.lv" pārstāvis Normunds Namnieks. "Kavēšanās ir saistīta ar decembra mēneša brīvdienām, kas, protams, nav attaisnojums, bet strādājam pie tā, lai šādas situācijas novērstu," viņš papildināja.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) portālam "Delfi" skaidro, ka pagājušā gada laikā PTAC tika saņemti 114 patērētāju iesniegumi par atteikuma tiesību izmantošanu, tostarp arī par naudas atmaksu 14 dienu laikā no brīža, kad komersants no patērētāja ir saņēmis informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu.

PTAC pārstāve Evija Lene informē, ka šāda interneta veikalu rīcība nav attaisnojama. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad komersants ir saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, jāatmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

Gadījumā, ja situāciju nav iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties ar komersantu, Lene aicina patērētājus vērsties PTAC.

"Tiešā veidā par šādu pārkāpumu normatīvajos aktos sods nav paredzēts, taču šāda pārdevēja rīcība var tikt vērtēta no komercprakses viedokļa un, konstatējot būtisku patērētāju ekonomisko interešu aizskārumu, var tikt piemērota negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktā atbildība," papildina PTAC pārstāve.