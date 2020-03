'Jāmaina mācīšanas stratēģija pamatu līmenī' – skolotāja par attālinātām mācībām

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 dēļ, mācības skolās notiek attālināti. Lielākos izaicinājumus attālinātā mācību procesa veiksmīgā nodrošināšanā un "skatu no iekšienes" "Delfi Aculieciniekam" atklāj skolotāja Inga.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

"Reaģējot sabiedrībā valdošu neizpratni par skolotāju darbu šajos pārmaiņu laikos, nolēmu aprakstīt skolotāju darba ikdienu – kādu to redzu es.

Medijos un sociālajos tīklos izskan gana daudz neizpratnes un pārmetumu pedagogu virzienā. Daudzi uzskata, ka pedagogi tagad visu darbu pārlikuši uz vecāku pleciem, ka pedagogiem tagad zelta laiki sākušies – nekas nav jādara, un dzīve traki vienkārša.

Tā kategoriski nav. Vismaz lielāko tiesu.

Arī pedagogiem, līdzīgi kā mediķiem, glābējiem u.c. sociālajā jomā strādājošajiem, šis ir grūts laiks. Izaicinājumu un pārbaudījumu laiks.

Paskaidrošu (īsi un vienkāršoti), ja līdz šim darbs sastāvēja no sagatavošanās stundai, stundas novadīšanas, mājas darbu sagatavošanas, pārbaudes, pārbaudes darba sagatavošanas, labošanas un vērtējuma izlikšanas, personiska atgriezeniskā saite katram skolēnam (gan klātienē, gan caur attālinātajiem rīkiem).

Šobrīd skolotājam ir jāmaina mācīšanas stratēģija pamatu līmenī, jo nav iespēju apmācību veikt klātienē, attiecīgi, nav redzams, kā skolēni tematu uztver vai neuztver, vai ir saprotams pasniegšanas veids. Nav vietas improvizācijai, kas ir iespējama klātienē. Nav iespēju paskaidrot, izmantojot tāfeli, vai piemēru no klasē redzamā.

Šobrīd viss mācību process ir jābūvē no jauna. Protams, ka skolotāji jau līdz šim ir izmantojuši dažādus attālinātos rīkus, dažādas internetā atrodamās platformas, papildus materiālus u.t.t. Bet šobrīd šim visam, kas iepriekš bija papildus, tagad ir jākļūst par pamatu. Ir jāmeklē, kur uzskatāmi būtu parādāms tas, kas klātienē būtu pasakāms. Ir jāmeklē veidi, kuri katrai vecuma grupai būtu vispiemērotākie. Piemēram, saziņai. Ne visi izmanto vienu saziņas platformu, citiem ir iebildumi. Skolotājam ir jāsameklē kopsaucējs, jāatrod universālais. Piebildīšu, ka valstiskās vadlīnijas ir nosacītas. Ir – strādājam attālināti, izmantojam dažādus norādītos rīkus. Protams, bāzes versijai tas der. Te jāuzsver, ka pedagogs ir tāds speciālists, kurš patstāvīgi pilnveidojas un meklē jaunas iespējas un risinājumus. Nevar pabeigt augstskolu un bez izmaiņām strādāt 40 gadus no vietas. Viss mainās, bērni mainās patstāvīgi. Izglītība ir patstāvīgi mainīgs process. Skolotājs, kurš ir tendēts uz izaugsmi, nekad nesēž uz vietas. Un tādi ir vairums.

Šobrīd skolotāji strādā divas un vairāk slodzes neatkarīgi no to fiziskās atrašanās vietas, nereti darbs ievelkas pat naktīs. Tagad visi iepriekš sagatavotie mācību plāni un materiāli ir jāpārtaisa uz esošajām iespējām. Katra diena kā jauns izaicinājums. Skolēni raksta, zvana, pilda uzdevumus. Uz to visu ir jāatbild piemērotā veidā, īsi, kodolīgi un saprotami, arī individuāli. Protams, nianses, bet, ja klase klātienē veic darbu, skolotājam ir kaudzīte ar labojamo, ņem un izlabo. Šobrīd vēl valda neliels juceklis, skolēni darbu sūta dažādos laikos, gaida atgriezenisko saiti maksimāli ātri. Tagad skolotāju darbs ir krietni personalizētāks, un tas aizņem tik laiku, cik aizņem.

Šobrīd katram vecumposmam ir savi izaicinājumi. Visgrūtāk noteikti iet sākumskolēniem un viņu vecākiem, jo tur bez skolotāja (nu jau vecāka) tiešas iesaistes nekā. Lielākiem cits – organizatoriskie jautājumi, laika plānošana, darba kvalitāte, termiņi, pašvadības spējas.

Jebkurš vecāks tiek lūgts informēt par sava bērna gaitām, jebkurš skolotājs labprāt palīdzēs, cik vien spēs. Tāds ir skolotājs – vienmēr gatavs palīdzēt.

Visiem mums, gan bērniem, gan vecākiem, gan pedagogiem šis ir kaut kas jauns. Visi cenšas atrast sev piemērotākās metodes – gan mācīšanās, gan mācīšanas. Domāju, ka pēc nedēļām divām, trim, katrs būs atradis sev piemērotāko.

Mums visiem šis laiks rada neizpratni, neziņu un zināmus apgrūtinājumus. Nevienam nav viegli. Lūgums ar izpratni izturēties pret notiekošo. Pasaule mainās. Un mēs tai līdzi.

Esmu pārliecināta, ka pavisam drīz uz šo visu noskatīsimies ar smaidu. Būsim uzzinājuši daudz ko jaunu. Pēc šī visa, izglītības sistēma būs tikai ieguvēja, jo gan pedagogi, gan bērni būs kļuvuši advancētāki, ieraudzījuši savus plusus un mīnusus.

Izturēsim šo laiku kopā! Kopā ir spēks! Sadarbībā ir spēks! Viss priekš mūsu nākotnes, mūsu bērniem!

Ar cieņu, skolotāja Inga"