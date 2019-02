Ko drīkst redzēt bērni – Bikšes skulptūra 'Hermafrodīts' raisa viedokļu apmaiņu

"Tā nav māksla, to nedrīkst rādīt bērniem," ir viens no komentāriem, kas sociālā tīkla "Facebook" grupu diskusijās izteikts par 29. janvārī Latgales vēstniecībā "Gors" atklāto tēlnieka Aigara Bikšes personālizstādi "A. Bikšes cīņa ar tukšumu". Lai gan izstādē redzami darbi no mākslinieka pēdējo desmit gadu daiļrades, vislielāko apmeklētāju neizpratni raisījusi skulptūra "Hermafrodīts" – radība, kurai ir abu dzimumu pazīmes.

Vietnē "Facebook" aizsākušās diskusijas, kurās tiek plaši apspriests, kas ir māksla un kas nav, kam jābūt izliktam publiskai apskatei un kam nevajadzētu atrasties publiskās telpās. Tāpat tiek diskutēts par to, ko drīkstētu rādīt maziem bērniem, un kas labāk atstājams uz laiku, kad viņi jau paaugušies.

Arī Latgales vēstniecība "Gors" ir manījusi dažādus viedokļus par izstādi, turklāt ļoti daudzos no tiem gan sociālajos tīklos, gan citās komentēšanas vietās izteikts aicinājums arī uz vecāku un bērnu sarunām, diskusijām. Tāpat lielākā komentāru tomēr daļa pat nav par izstādi, bet par dzimumu, attiecību un sabiedrības jautājumiem kā tādiem, portālam "Delfi" stāstīja "Gora" pārstāve Edīte Husare.

"Izstāde "A. Bikšes cīņa ar tukšumu" ir mākslinieka, kurš Latvijā ir labi zināms un atzīts, darbu retrospekcija. Kā zināms, tēlnieks allaž ir aicinājis sabiedrību uz diskusijām, kuras raisa arī šī brīža izstāde Rēzeknē," komentēja Husare.

Izstādes pamata mērķauditorija nav bērni, taču arī šo izstādi bērni drīkst skatīties, viņa papildināja, piebilstot, ka arī daudzu citu "Gora" mākslas galerijas izstāžu primārā mērķauditorija nav bērni.

"Lai palīdzētu vecākiem, kuri paši nespēj izskaidrot vai negrib iedziļināties darba stāstā, par visiem izstādes darbiem informatīvajā stendā turpat izstādē ir pieejams mākslinieka ierunāts video skaidrojums par darba ideju," norādīja Husare.

Aigara Bikšes darbs "Hermafrodīts", kas raisījis plašākās un dažādākās diskusijas, atsaucoties uz autora skaidrojumu, neaicina ne uz vardarbību, ne demonstrē seksuālas ainas, bet parāda situāciju.

"Skulptūrā ietvertais vēstījums stāsta par to, ka cilvēki ir dažādi, mēs varam pieņemt vai nepieņemt, bet mēs nevaram izmainīt to, ka cits cilvēks atšķiras no tevis," portālam "Delfi" skaidroja pats izstādes autors Aigars Bikše.

Cilvēki ļoti bieži nav gatavi pieņemt atšķirīgo. "Mēs ļoti labi zinām gadījumus ar bērniem skolēnu vidē, kur klases vai kādas citas grupas ietvaros tiek nežēlīgi pazemoti atšķirīgie. Saskaroties ar šādu mākslas darbu bērni sastopas ar ideju par atšķirīgo," apgalvo mākslinieks.

Mēs esam dažādi savās fiziskajās izpausmēs, tomēr iekšējā garīgo pārdzīvojumu, izjūtu pasaule ir bezgalīga un vienojoša. Mākslinieks uzskata, ka pieaugušo reakcija ir saistīta ar viņu pašu izveidotajiem priekšstatiem par to, kas viņuprāt ir nerādāms un apslēpjams no sabiedrības. "Šķiet, ka šie vecāki izjūt apdraudējumu sevis uzbūvētajai pasaulei, kurā citādajam nedrīkst ierādīt "goda" vietu izstāžu zālē. Citādajam jāslapstās pa tumšiem kaktiem, kur "īsto cilvēku" mestie akmeņi viņus vairs neaizsniegs," saka Bikše.

Rēzekniete un izstādes apmeklētāja Sintija Augustova neuzskata, ka šādas izstādes apmeklējums kaitētu bērniem, viņa tieši otrādi aicina jebkuru veltīt kādu brīdi izstādes apmeklēšanai, lai varētu apzināties, ka skaisto un īpatnējo var saskatīt arī ikdienā sastopamās situācijās.

"Bikšes izstāde noteikti raisa spilgtas emocijas, tai piemīt izteikts pārsteiguma un neparastuma faktors. Kaut gan eksponātu skaits ir neliels, tie neatstāj apmeklētāju vienaldzīgu," viņa komentē, piebilstot, ka tēlnieks nevairās attēlot hermafrodītu un sievieti ar koka kāju, tādējādi atklājot cilvēka dzīvi caur dažādiem aspektiem.

Jau ziņots, ka Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā izstāde "A. Bikšes cīņa ar tukšumu" skatāma no 29. janvāra līdz 24. martam.