Leons Stiprais: Kas izglābis viena cilvēka dzīvību, tas izglābis pasauli

Tā ir sena pasaulē atdzīta gudrība. Šī devīze ir uzrakstīta uz viena no augstākajiem Izraēlas Valsts apbalvojumiem. Tie pasniegti tikai dažiem latviešiem. Viens no tiem ir Žanis Lipke.

Arī Tukumā, izrādās, bija cilvēki, kuri deva patvērumu ebrejiem nacistu represiju laikā.

Kā vēsta uzraksts uz nesenā avīžu kioska, tā bija M.Vakonja. Nekādus citus datus par šo sievieti atrast neizdevās.

Tomēr šodienas tēma ir pavisam cita. Arī par cilvēku dzīvību glābšanu.

Pateicoties "Delfi" publicētam rakstam par dobēm pie daudzdzīvokļu mājām. Izrādās šo jautājumu regulē speciālais Dzīvokļu likums 4.pants Id.3.p. Arī Civillikums 7, 1068p.

Biju pie sirma mediķa. Viņš pastāstīja, ka savā ilgajā darba laikā ir bijis liecinieks trīs kritieniem no daudzdzīvokļu mājas ceturtā un otrā stāva logiem. Divas jaunas meitenes izkrita no ceturtā stāva logiem. Palika dzīvas, jo nokrita zālājā. Arī vīrietim Tukumā, krītot no otrā stāva, laimējās. Visās trīs reizēs zem loga nebija akmens nožogojumi "dārziņiem". Pieredzējušie Rīgas un Tukuma AP mediķi šo statistiku var apstiprināt. Esmu Rīgas mikrorajonos (Imantā) redzējis vēl bīstamākas lietas. Tur zaļās zonās zem logiem ir norobežotas ar koka un dzelzs mietiem. Gan "dobju", gan kaķu barošanas dēļ.

Pie reizes gribu atgādināt par vides objektiem Tukumā. Ja tie tiek izvietoti, tad tiem jābūt labi izgaismotiem un apkoptiem.

Esmu piedzīvojis, kad jauns vīrietis jautrā prātā tumsā Tukumā iekrita neaiztaisītā pagraba loga bedrē. Galvas smadzeņu satricinājums un lauzts viens apakšdelma kauls.

Mana drauga prātu nodarbina arī gaisa pārvads pāri dzelzceļam, kurš veda uz kādreizējo rūpnīcu. No Pils ielas. Rūpnīca atradās aiz Tukuma ezera senlejas. Latvijas dzelzceļam un Tukuma domei vajadzētu kopīgi izlemt par šī "Brasas tilta " steidzīgu apsekošanu.

Ja runājam par drošības zonām, tad gribas atgādināt, ka ap garāžām, auto parkiem un darbnīcām jābūt abpusējām drošības zonām pret ugunsgrēkiem. Zālei jābūt nopļautai arī garāžu aizmugures drošības zonās.

Labs piemērs ir Latvijas dzelzceļš. Visur, kur tas ir iespējams, pie meža ir uzartas drošības joslas. Vēlreiz paldies Delfi.lv par šīs problēmas izgaismošanu.

Šī publikācija nav uzbrukums kādam no pieminētām teritorijām un apsaimniekotājiem.

Vienkārši atcerēsimies. Kas izglābis viena cilvēka dzīvību, tas izglābis pasauli.

Ceru, ka līdzcilvēki un AP mediķi minēs vēl citus piemērus.

Priecīgus un drošus Jāņa svētkus!

Ar cieņu,

Leons Stiprais.

Tukums 17.06.2020.g.