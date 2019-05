Lidmašīnas ugunsgrēks Maskavā: aculiecinieces dalās ar Šeremetjevas lidostā novēroto

Svētdien, 5. maijā, Maskavas Šeremetjevas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās lidmašīna "Sukhoi Superjet 100", kas bija devusies reisā Maskava – Murmanska, raidīja avārijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, kuras laikā lidaparāts aizdegās. Vairāki reisi lidostā tika atcelti, bet par notiekošās kņadas iemesliem daudzi lidostas apmeklētāji uzzināja tikai no sociālajiem tīkliem, portālam "Delfi" stāsta Zane, kura lidostā gaidījusi lidojumu uz Rīgu.

Zane un viņas līdzbraucēja Daiga lidoja no Telavivas uz Rīgu, Maskavā viņas bija tranzīta pasažieres.

"Sēžam Maskavas lidostā un saprotam, ka ātrāk par pulksten 23 nekur nelidosim. Lidojums aizkavēsies par divām stundām un 20 minūtēm. Pagaidām," svētdien savā "Facebook" laikajoslā rakstīja Daiga.

Kā noprotams pēc komentāriem pie ieraksta, abas dāmas par degošo lidmašīnu, kuras dēļ apturēti vairāki reisi un izcēlusies kņada lidostā, uzzinājušas tikai pēc ierakstiem "Facebook". Daiga atklāj, ka pa skaļruņiem lidostā nekas par negadījumu neesot ticis paskaidrots. "Kad ielidojām no Telavivas, stjuarte pateica, ka ir cits termināls. Jā, to, ka lidostā kaut kas noticis, uzzināju tikai "Facebook," apstiprina Daiga.

"Notiekošais lidostā pat nebija īsti zināms nevienam pasažierim, izņemot tos, kuri to redzēja pa logu. Tie bija cilvēki D terminālā, kuri gaidīja izlidošanas. Lieciniekus ātri sasēdināja lidmašīnās un viņu reisi izlidoja, pēc tam tika atcelti un aizkavējās pārējie reisi. Mūsu lidojums uz Rīgu izlidoja ap diviem naktī, plānotā pulksten 20.40 vietā. Kad cēlāmies augšā, diezgan tuvu varēja redzēt sadegušo lidmašīnu, kur apkārt strādāja cilvēki," stāsta Daiga.

"Pašu degošo lidaparātu neredzējām, taču nosēdāmies lidostā īsi pirms konkrētās lidmašīnas nosēšanās. Kopumā sajūtas uz vietas nebija omulīgas, jo par to, ka kaut kas atgadījies, uzzinājām tikai no "Facebook" draugiem. Mums atnāca ziņa no "airBaltic" par to, ka lidojums kavēsies. Vēlāk, kad bijām nopublicējuši informāciju feisbukā, pāris draugi uzrakstīja, ka ziņās dzirdējuši par nelaimes gadījumu," portālam "Delfi" atklāj Zane.

Viņa skaidro, ka lidostā viens pēc otra sekojis paziņojums par pārceltiem un atceltiem reisiem, taču tā iemesli neesot paskaidroti. Lidostas darbinieki atvainojušies par sagādātajām neērtībām.

"Ejot pa lidostas gaiteņiem, notikuma vietu ļoti labi varēja redzēt, jo tas bija vistuvākais skrejceļš lidostai. Visur bija ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības automašīnas, tās bija ielenkušas degušo lidaparātu. Kopumā valdīja dezinformācija. Daži cilvēki sēdēja pie logiem, vērojot notikušo. Tomēr, domāju, ka bija daļa cilvēku, kas to pat nepamanīja," stāsta Zane.

Darbiniekiem jautājot, kas atgadījies un kāpēc lidojumi kavē, atbildes, kā skaidro Zane, bijušas skopas.

"Kā mums pateica lidostas darbiniece, lidosta tika slēgta visiem ienākošajiem un izejošajiem reisiem, lidmašīnas tika virzītas uz citām Maskavas lidostām. Mūsu reisa plānotais izlidošanas laiks uz Rīgu bija pulksten 20.40, taču realitātē tikai ap pulksten 24 tikām ielaisti lidmašīnā. Pēc tam vēl apmēram divas stundas gaidījām līdz varēsim pacelties," atminās Zane.

Tāpat viņa atklāj, ka lidostā bija iespējams vērot televīzijas tiešraidi no notikuma vietas, tajā parādīti arī video kadri no negadījuma. "Sapratām, ka konkrētajā lidmašīnā tika konstatētas ķibeles jau pacelšanās brīdī, tāpēc piloti veikuši avārijas nosēšanos. Cik sapratu, lidmašīna aizdegās brīdī, kad nosēdās. Pēc video šķita, ka lidmašīna neizlaida šasiju un vienkārši atsitās pret asfaltu," dalās Zane.

"Interesanti, ka Latvijas mediji sākotnēji ziņoja par vienu bojāgājušo, kamēr Krievijas medijos šis skaits jau bija 13. Tagad saprotu, ka bojāgājušo skaits ir vēl lielāks," stāsta sieviete.

"Kad lidojām prom, no lidmašīnas varējām redzēt pašu lidaparātu un visu kņadu ap to. Jāatzīst, ka kopumā visai nepatīkamas sajūtas, esot tur konkrētajā mirklī," dalās Zane.

Jau ziņojām, ka svētdien, 5. maijā, Maskavas Šeremetjevas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās lidmašīna "Sukhoi Superjet 100", kas bija devusies reisā Maskava – Murmanska, raidīja avārijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, kuras laikā lidaparāts aizdegās, vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz kādu avotu lidostas dienestos.

Pirmdienas, 6. maija, rītā BBC ziņoja, ka negadījumā gājis bojā 41 cilvēks. Starp bojāgājušajiem ir arī divi bērni un lidaparāta stjuarte, vēsta Krievijas mediji.

BBC skaidro, ka negadījumā izdzīvojuši 37 cilvēki - 33 pasažieri un četri lidmašīnas apkalpes locekļi. Pieci cilvēki atrodas mediķu aprūpē.