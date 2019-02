'Nepieslēdz internetu, jo nav kredītu,' sūrojas lasītājs; operators norāda uz pārpratumu

Kad portāla "Delfi" lasītājs Maksims janvāra sākumā vērsās uzņēmumā Latvijas Mobilais telefons" (LMT), jo vēlējās mājās pieslēgt internetu, viņam par pārsteigumu saņemts atteikums, kam par iemeslu minēta neesoša kredītvēsture. Mobilais operators portālam "rus.delfi.lv" noliedz, ka uzņēmumā būtu spēkā šāda prakse.

Maksims raksta, ka viņam ir 33 gadi. Latvijā viņš dzīvo jau deviņus gadus, gūst oficiālus ienākumus, šeit, Latvijā, izveidojusies ģimene.

"Pirms pieciem gadiem es jau biju LMT klients un izmantoju konkrētā operatora mobilos sakarus vairāku gadu ilgumā. Noslēdzot līgumu, operators no manis prasīja apmēram 20 latus par to, ka esmu Krievijas pilsonis, jo no viņu skatu punkta, es piepeši varu doties horizonta virzienā, nesamaksājot par kārtējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem," par līdzšinējo pieredzi LMT raksta Maksims.

Toreiz LMT pakalpojumus viņš izmantoja vairākus gadus, tiesa gan, laiku pa laikam žēlojoties par nekvalitatīvu servisu. "Vienreiz man tas apnika un es nomainīju operatoru. Sāku maksāt mazāk, pakalpojumi kļuva kvalitatīvāki un par pieredzi sadarbojoties ar LMT es jau aizmirsu," klāsta vīrietis, kuram, kā viņš norāda, diemžēl radās nepieciešamība vērsties pie šīs kompānijas saistībā ar mājas internetu.

Nākamajā dienā pēc pieteikšanās Maksims no LMT saņēma atteikumu: "Nākamajā dienā es no LMT saņēmu atteikumu saistībā ar savu kredītvēsturi. Viens "bet" - man nav nekādas kredītvēstures, es nekad neesmu ņēmis kredītus un vienmēr laikus esmu apmaksājis visus rēķinus."

Kad vīrietis piezvanīja operatoram, lai noskaidrotu vairāk par atteikuma iemesliem, viņam sieviete paziņojusi, ka kredītvēstures neesamība var tikt skatīta negatīvi, tāpēc uzņēmums lēmis līgumu neslēgt: "Esmu sašutis par šādu attieksmi un kā kompensāciju par savu morālo kaitējumu vēlētos dzirdēt jūsu stāstus par sadarbību ar LMT."

Uzņēmumā LMT norāda, ka konkrētais gadījums ir izvērtēts, bet plašāk to komentēt nevar, jo tas būtu pretrunā Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Tāpat uzņēmumā nevarēja komentēt, vai konkrētais gadījums izvērtēts, pārbaudot konkrētās telefonsarunas ierakstu. Tomēr uzņēmumā pieļauj, ka radies pārpratums savstarpējā komunikācijā starp darbinieku un klientu.

"Gadījumos, kad fiziska persona vēlas noslēgt ilgtermiņa līgumu, kura laikā tiek izmantotas arī LMT piešķirtās iekārtas, aicinām klientu ierasties noslēgt līgumu klātienē jebkurā no 60 LMT klientu centriem Latvijā," pauž LMT Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Valdis Jalinskis.

"Atvainojamies par sagādātajām neērtībām konkrētajam klientam un patiesi priecāsimies par sadarbību," sacīja uzņēmuma pārstāvis.

Uz precizējošu jautājumu, vai tiesa, ka gadījumos, kad potenciālajam klientam ir tukša kredītvēsture, LMT atsakās sadarboties, Jalinskis atbildēja noliedzoši. Viņš apgalvoja, ka šis apstāklis netiek uzskatīts par iemeslu, lai nenoslēgtu līgumu, ja klients personīgi ieradies klientu apkalpošanas centrā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) atzīmēja, ka pakalpojuma piegādātājs ir tiesīgs atteikties noslēgt līgumu ar potenciālo klientu, balstoties uz viņa kredītvēsturi. "Patērētājam ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu, proti, kāpēc viņam ir atteikta līguma slēgšana. Konkrētajā gadījumā LMT bija jānorāda, kur tika saņemta informācija par kredītvēsturi," skaidroja PTAC pārstāve Santa Zarāne.

Ikvienam iedzīvotājam par sevi pieejamo kredītvēstures informāciju ir iespēja pārbaudīt, piemēram, divas reizes gadā bez maksas Kredītinformācijas birojā.

