Pasažierim no bagāžas pazūd medus burka; Rīgas lidostā veiktā pārbaude pārkāpumus neatklāj

Atgriežoties no Rīgas Londonā ar "Wizzair" reisu 15. augustā, pasažieris Andris konstatēja, ka no bagāžas pazudusi 700 gramu medus burka un atlētiskās vingrošanas josta, radot aizdomas, ka mantas izņemtas lidostā "Rīga". Tomēr lidostā pārkāpumi darbinieku rīcībā nav atklāti, noskaidroja portāls "Delfi".

Andris norāda, ka uz Londonu devās ar reisu W6 2501, savukārt bagāža bijusi reģistrēta. Viņš pārliecināts, ka mantas no kofera izņemtas tieši lidostā "Rīga": "Londonas lidostās tas nenotiek, un internetā ir lasāmas daudzas sūdzības par izzagtām mantām no bagāžām."

Lidostā atklāj, ka Andris ar pretenziju vērsās arī uzņēmumā. Lidostā veiktajā videonovērošanas ierakstu pārbaude pārkāpumus darbinieku rīcībā nav konstatējusi, sacīja lidostas "Rīga" komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte.

"Tā kā viņš nebija identificējis ne sevi, ne savu bagāžu, lidostas videonovērošanas ierakstos tika pārbaudīts viss konkrētā reisa bagāžas apkalpošanas process no nodošanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī. Bagāžas apstrādes procesā nekādas atkāpes no normas nevienā posmā netika konstatētas, proti, neviena soma nevienā brīdī netika atvērta," apliecina Karnīte, piebilstot, ka lidostai nav pamata uzskatīt, ka iesniegumā minētās lietas no pasažiera bagāžas būtu pazudušas bagāžas apkalpošanas laikā lidostā "Rīga".

Pasažierim tāpat ir iespēja vērsties ar iesniegumu policijā, ja viņam ir aizdomas, ka zādzība tomēr notikusi, pauž lidostā.

Kā akcentē Karnīte, tad lidostā "Rīga" pēdējos gados nav bijis neviens apstiprināts pasažieru mantu pazušanas gadījums no bagāžas. Lai izslēgtu pretlikumīgu darbību riska faktorus un izglītotu darbiniekus, regulāri tiek īstenoti dažāda veida profilaktiski pasākumus. Tos savstarpēji sadarbojoties veic lidostas drošības dienests, lidostas policijas iecirknis un virszemes apkalpošanas uzņēmumi, aviokompānijas. Turklāt lidostā darbojas diennakts videonovērošana, tostarp bagāžas apstrādes telpās.

"Jāpiemin, ka nereti pasažieri sākotnēji sūdzas, ka ir notikusi zādzība, taču patiesībā no bagāžas ir izņemti aizliegtie un bīstamie priekšmetiem, bet pasažieris nav pamanījis drošības dienesta ievietoto paziņojumu par aizliegto priekšmetu izņemšanu," stāsta lidostas pārstāve. Viņa skaidro, ka gadījumos, ka bagāžas drošības pārbaudē atklāj aizliegtus vai bīstamus priekšmetus, tad koferi atver un neatļauto lietu izņem. Bagāžas īpašnieks par to tiek informēts ar somā ievietotu paziņojumu.

Lidostā "Rīga" bagāžu šobrīd apkalpo divi virszemes apkalpošanas uzņēmumi – "Havaš" un "RIX Ground Handling", kas ir lidostas struktūrvienība. Konkrēto reisu apkalpoja "RIX Ground Handling", informēja lidostā.