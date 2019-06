Pēc negaisa postījumiem nelaimē nonākušie lūdz līdzcilvēku palīdzību

Pirms vairākiem gadiem ģimenes celto un loloto māju līdz pamatiem aprija liesmas, bet pirms pāris dienām, 11. jūnijā, saimniecība piedzīvoja atkārtotu triecienu – Solvitas un Ulda ģimenes mājās paliekošas pēdas atstāja pērkona negaiss, sadragājot ģimenes treileri un ievainojot pašus. Tuva ģimenes draudzene aicina līdzcilvēkus sadoties rokās un palīdzēt nelaimē nonākušajiem, atbalstot ģimeni finansiāli vai sūtot labas domas.

"Stāsts ir ļoti bēdīgs, jo cilvēki ir zaudējuši visu divreiz. Pirms vairākiem gadiem ģimenes celto un loloto māju nopostīja uguns, māja nodega līdz ar pamatiem, bērnības fotogrāfijām, visu, kas ģimenei bija," ar situāciju iepazīstina Signe. "Diemžēl 11. jūnijā, kad pāri Latvijai plosījās vētra, nelaime skāra šo ģimeni otrreiz, sadragājot treileri, kurā viņi bija apmetušies, un pašus," papildina cietušās ģimenes draudzene Signe.

Lielā vēja lauztajiem kokiem krītot, tika traumēti abi mājas saimnieki - Solvita un Uldis. Lai tiktu ārā no treilera, kur vētras dēļ tika iesprostots, Uldis, par spīti kājas lūzumiem, cīnījās gandrīz divas stundas. Viņš mēģināja palīdzēt izkļūt no treilera arī savai sievai, taču mēģinājumi cieta neveiksmi. Solvita no treilera tika izvilkta tikai pēc aptuveni trīsarpus stundām ar specializēta glābēju aprīkojuma palīdzību, atstāsta ģimenes draudzene Signe.

Traumas gan nelaimē nonākušajiem nav bijušas dzīvībai bīstamas, tomēr, kā skaidro ģimenes draudzene Signe, būs nepieciešams veikt operācijas. Arī atveseļošanās process būs ilgs, pieļauj Signe.

Pateicoties pašvaldībai, draugiem, paziņām un pat nepazīstamiem cilvēkiem, pēc traģiskā ugunsgrēka, kurš notika pirms vairākiem gadiem, ģimenei tika saziedots viss tobrīd nepieciešamais. Tostarp arī treileris, kurā apmesties vasarā, lai pieskatītu visu mūžu loloto dārzu, iegādātās vistas, zosis un trušus. Diemžēl finansiālu apsvērumu dēļ līdz galam atjaunot nodegušo māju nebija iespējams, tāpēc arī dzīvošana tajā nav bijusi iespējama, atklāj Signe.

Šobrīd, kad ģimene atkārtoti nonākusi nelaimē, viņi vēlas lūgt līdzcilvēku palīdzību. "Tas, kas ģimenei būtu nepieciešams, ir tējkanna, mikroviļņu krāsns, "Jotul" veida krāsniņa, televizors. Iespējams, kādam ir treileris vai dzīvojamais vagoniņš, kuru pats šobrīd neizmanto. Varbūt to var par mazām naudiņām pārdot ģimenei," aicina Signe.

Tā kā paši mājas saimnieki šobrīd atrodas slimnīcā, ģimenes draudzene Signe palīdzēt gribētājus aicina sazināties ar viņu dēlu Mairi Feldmani. Viņa kontakttālrunis: 28870159. "Ģimene būs pateicīga par jebkuru palīdzību, dalīšanos ar ziņu par iespēju palīdzēt un labu domu sūtīšanu," saka Signe.

Dažādas nelaimes otrdien, trešdien un ceturtdien spēcīgā negaisa dēļ notika arī citviet Latvijā. Jau ziņojām, ka otrdienas vakarā daudzviet Kurzemē un Vidzemē pērkona negaiss nodarīja pamatīgus postījumus – smago lietavu dēļ applūda lielveikali, bet nokritušie koki bloķēja ceļus.

Otrdienas naktī negaisa laikā uz Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas otrās nodaļas ēkas jumta uzkrita priede. Slimnīcā skaidroja, ka dienas laikā nolūzušais koks tiks novākts.

Savukārt trešdienas rītā atpūtas bāzes "Valguma pasaule" pārstāve Vita Beļavniece portālam "Delfi" ziņoja, ka pirmo reizi laikapstākļu radīto bojājumu dēļ nācies slēgt baskāju taku, kura apmeklētājiem pieejama jau astoto gadu. Ar saknēm nolauztas ap 40 milzu priedes, egles, oši. Tāpat nopostītas vairākas dabas ainavu fotomākslinieku lielformāta fotogrāfijas, kas bija apskatāmas Valguma mežā.

Jau ziņojām, ka vislielākie postījumi pēc otrdienas pērkona negaisa tika fiksēti Tukuma novadā. Portāls "Neatkarīgās Tukuma ziņas" vēstīja, ka lietus un vējš Tukumā, kā arī tā apkārtnē lauzis kokus un vietām izraisījis plūdus.

Savukārt ceturtdien negaisa laikā Rīgā cilvēkam uzkrita koks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Pirms dienesta ierašanās cilvēks saviem spēkiem izkļuva no koka apakšas un glābēji nogādāja viņu līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai.

Tāpat ceturtdienas vakarā negaiss sasniedza arī Jūrmalu. Kāds portāla "Delfi" aculiecinieks kļuva par liecinieku tam, kā krītošs koks gandrīz uzkrīt virsū gājējai.