Šoferis: traģiskās avārijas vietā Vecpilī slikti organizētās satiksmes dēļ varēja notikt vēl viena nelaime

Tieši pirms nedēļas Durbes novada Vecpils pagastā uz autoceļa Rīga-Liepāja notika traģiska avārija, kurā, saduroties divām smagajām automašīnām, bojā gāja abi šoferi. Kāds vietējais iedzīvotājs portālam "Delfi" norāda, ka neilgi pēc tam varēja notikt vēl kāda nelaime slikti organizētās satiksmes organizēšanas dēļ.

Andris pauž, ka policija satiksmi bija nobloķējusi tieši pie avārijas vietas, kā apbraukšanas iespēju braucējiem uz Rīgu norādot virzienu, kas, vadoties no "Waze" un "Google Maps", aizveda šoferus pa Gravu ceļu gar Mazilmājām līdz Aizputei. Tiesa, Gravu ceļš ir meža ceļš un, kā norāda šoferis Andris, tas ir šaurs, līkumains, vietām stāvs un ar lieliem kritumiem.

"Tieši tobrīd bija nolijis lietus, un vienā no stāvajiem kāpumiem bija iestrēgusi fūre, bet aiz tās vēl 40 vieglās automašīnas. Rinda, no kuras nevar izkustēt ne uz priekšu, ne atpakaļ," par piedzīvoto uz policijas norādītā avārijas apkārtceļa klāsta Andris. "Ne apbraukt, ne atpakaļ, auto skaits tikai pieaug. Ja kādam no mašīnās sēdošajiem un rindā gaidošajiem būtu palicis slikti ar sirdi vai sāktos dzemdības, tad situācija būtu traģiska. Neviena mašīna, neviens helikopters tur nevarēja piekļūt," klāsta aculiecinieks.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Apmēram divus kilometrus garajā sastrēgumā, kas iestrēgušās fūres dēļ izveidojās uz Gravu ceļa, šoferi pavadīja 40 minūtes vai pat ilgāk. Iestigušā kravas auto šoferim palīgā steidzās vietējie zemnieki, kuri ar traktoriem spēkratu izvilka, lai tas varētu turpināt ceļu. Taču, Andraprāt, nekas tāds nebūtu atgadījies, ja policija būtu veikusi savus pienākumus un kravas auto šoferi informējusi, ka konkrētais apkārtceļš nav piemērots smago automašīnu satiksmei.

"Tas viss notika jau stundu pēc avārijas. Tāpēc nav saprotams, kāpēc ceļu policija, novirzot satiksmi, neņēma vērā Gravu ceļa stāvokli un to, ka divas automašīnas uz tā savā starpā apmainīties nevar. Policija, rīkojās neieinteresēti un neprofesionāli," domās dalās Andris. Kā uzskata šoferis, uz Rīgu braucošajiem satiksmi avārijas vietā daudz veiksmīgāk varēja organizēt, to bloķējot jau aiz Šukteriem, kur atrodas pagrieziens uz Aizputi, un auto plūsmu tālāk virzīt cauri Aizputei uz Kalveni – uz Liepājas šoseju jau aiz avārijas vietas.

"Tā ir nolaidība no ceļu policijas puses, ja ārkārtas situācijā neko nedara, lai koordinētu satiksmi, bet visa darbība beidzas ar ceļa bloķēšanu. Esmu braucis vairākkārt citās Eiropas Savienības valstīs avāriju vietās. Tur parasti stāv ceļu policija, ir izliktas norādes, zīmes, kur nedrīkst braukt fūres, kur drīkst tikai vieglie auto. Bet pie mums, kaut arī ceļu policijas patruļas ir pietiekamā skaitā, tehnika ir, nekas nenotiek," kritisks ir Andris.

Vīrietis akcentē, ka satiksmes koordinēšanas nepieciešamību pēc satiksmes negadījuma aizvadītajā ceturtdienā, 8. augustā, sevišķi pastiprina fakts – bloķēts tika viens no Latvijas galvenajiem ceļiem. Tieši pirms Andra sastrēgumā uz Gravu ceļa mežā gaidīja arī vairākas automašīnas ar Somijas numurzīmēm. Bijis skaidri redzams, ka cilvēki, būdami automašīnu ielenkti gan no priekšas, gan aizmugures, ir apjukuši un neziņā.

Valsts policija sūdzības nav saņēmusi

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova portālam "Delfi" skaidro, ka negadījumos policijas uzdevums ir negadījuma apstākļu noskaidrošana, notikuma vietas apstrādāšana un satiksmes slēgšana.

"Katrā no gadījumiem tiek noslēgts posms, kurā ir notikusi avārija, un transportlīdzekļu vadītājiem tiek ieteikts, kur ir iespējams izbraukt – tuvākie izbraucamie ceļi," pauž Šeršņova. Viņa apliecina, ka Valsts policija nav saņēmusi nevienu sūdzību par satiksmes organizēšanu avārijas vietā Durbes novada Vecpilī.