Vai ar plēvi aizklāta papildzīme spēkā? Vīrietis pārsteigts par policijas sodu

Janvāra sākumā Rīgā, Klīveru ielā 1, pēc sava spēkrata novietošanas ierastajā vietā pie mājas Normundu sagaidīja nepatīkams pārsteigums – 40 eiro sods. Papildzīme, kas atļauj auto šai vietā atstāt pēc pulksten 20, bija aizklāta ar plastmasas maisu, kas, vīriešaprāt, ir likumam neatbilstoši – tāpēc nav jāņem vērā. Policija pārliecināta par pretējo un sodu neatcels.

Normunds portālam "Delfi" stāsta, ka savu auto novietojis Klīveru ielā 1, kur jau kopš 1. novembra esot uzstādīta 326. ceļazīme "Apstāties aizliegts", kas papildināta ar 828. ceļazīmi - "Darbadienās no 8.00 līdz 20.00". Normunds atklāj, ka spēkratu Klīveru ielā vienmēr noparkojis tikai saskaņā ar noteikumiem – brīvdienās vai laika posmā no pulksten 20.00 līdz 8.00.

Otrdien, 8. janvārī, Klīveru ielas apkaimē tika veikti ceļa remontēšanas darbi, kuru ietvaros papildzīme, kas ļauj auto novietot Normunda ierastajos laikos, tika aizklāta ar plēvi. Iepazīstoties ar satiksmes organizēšanas noteikumiem, Normunds atklāja, ka ceļa zīmi ir atļauts aizklāt tikai gadījumā, ja tai blakus uz pārvietojama balsta ir uzstādīta pagaidu zīme.

Ap pulksten 22 otrdienas vakarā, nemanot, ka tuvākajā apkārtnē būtu izvietotas pagaidu zīmes, vīrietis novietoja auto ierastajā vietā. Tomēr nākamajā rītā viņu sagaidīja pārsteigums - pašvaldības policijas izrakstīts administratīvā pārkāpuma protokols par auto novietošanu neatļautā vietā.

Protokols, kā skaidro Normunds, izrakstīts pulksten 23.37 otrdienas vakarā. Par pārkāpumu vīrietim piemērots naudas sods 40 eiro apmērā.

Trešdienas rītā, kad vīrietis pamanīja protokolu, viņš novēroja, ka plēve papildzīmi vairs neaizsedz. Iespējams, pa nakti to bija nopūtis vējš, skaidro Normunds, jo policijā vīrietim tika parādīti attēli, kuros redzams, ka protokola sastādīšanas brīdī plēves maiss tiešām bijis uz papildzīmes, kas, pēc policijas teiktā, nozīmē, ka automašīnu Normunds ierastajā vietā novietot nedrīkstēja.

Rīgas Pašvaldības policijā vīrietim paskaidroja, ka lēmums piemērot naudassodu netikšot atcelts. "Policijā teica, ka viņi strādā pēc uzstādītajām ceļa zīmēm, nevis vērtē to pareizību," portālam "Delfi" skaidro Normunds.

"Realitātē sanāk, ka sods uzlikts par ceļa zīmi, kas nav adekvāti uzstādīta, bet sodu es nevarēšu pārsūdzēt, jo tāpat netiks izvērtēta ceļa zīmes atbilstība likumam. Tāpat sanāk, ka zīmes jebkurš var aizklāt ar miskastes maisiem un tad pašvaldības policija var ierasties un uzlikt sodu," sašutis ir Normunds. "Vienkārša ceļa zīmes aizsegšana ar maisu nav loģiska, to var izdarīt jebkurš, to var noplēst jebkurš un to var ietekmēt laika apstākļi. Kādēļ maisam ir spēks noteikt satiksmes organizēšanu?" neizpratnē vaicā vīrietis.

Rīgas pašvaldības policijā (RPP) situāciju komentēt nevēlas, norādot, ka šie jautājumi nav RPP kompetencē.

Savukārt RD Satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola portālam "Delfi" skaidro, ka lasītājam neesot taisnība: "Lasītājam nav gluži taisnība, jo Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 41. punktā noteikts, ka ceļa zīmes un luksoforus uzstāda uz pastāvīgiem vai pagaidu balstiem. Papildus tam, 45. punktā noteikts, ka darbu izpildes laikā noņem vai aizklāj (ar blīvu, necaurspīdīgu, neatstarojošu materiālu) tās ceļa zīmes, kuru informācija ir pretrunā ar pagaidu ceļa zīmju informāciju."

Tāpat Ahuna-Ozola norāda, ka saskaņā ar 1968. gada 8. novembra Vīnes konvencijas „Par ceļu satiksmi" 5. pantu ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju, satiksmes gaismas signālu un ceļu apzīmējumu norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem.

RD Satiksmes departamenta pārstāve gan atklāj, ka parasti departamentā izvairās komentēt policijas darbu.

CSDD pārstāvis Jānis Aizpors informē: "Ceļu satiksmi Latvijā regulē Ceļu satiksmes noteikumi un autovadītājiem tie ir jāievēro. Attiecībā uz ceļa zīmju izvietošanu, to nosaka Ceļu satiksmes likums un valsts standarti. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (tajā skaitā ceļa zīmes) izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar "Latvijas Valsts ceļiem"."

Ja tiek veikti remontdarbi, kā skaidro Aizpors, jāvadās pēc MK noteikumiem. "Visas ceļa zīmes, kas regulē satiksmi darbu veikšanas laikā, uzstāda tieši pirms darbu sākšanas. Ja tas nav iespējams, uzstādītās ceļa zīmes līdz darbu sākšanai aizklāj ar blīvu, necaurspīdīgu, neatstarojošu materiālu", bet 45.7 punkts nosaka, ka "darbu izpildes laikā noņem vai aizklāj tās ceļa zīmes, kuru informācija ir pretrunā ar pagaidu ceļa zīmju informāciju".

Autovadītājam ir jāvadās pēc tām ceļa zīmēm, kādas ir uzstādītas konkrētajā vietā. Ja ceļa zīme ir aizsegta, tad tā nedarbojas, apstiprina CSDD pārstāvis. Savukārt patvaļīga ceļa zīmju aizklāšana nav pieļaujama un par to iespējams administratīvi sodīt, stāsta Aizpors.

